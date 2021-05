"Si pierde Morena ganamos en León": Sergio Contreras

León, Gto.- El candidato a la alcaldía de León por el Partido Verde Ecologista de México, Sergio Contreras, declaró que Morena es un peligro para nuestra ciudad.

Lo anterior comentó al ser cuestionado sobre las publicaciones que existen en redes sociales, en las cuales se señala que en León existe una alianza entre el Verde Ecologista y Morena, misma que se presentó en algunos estados de la república.

El candidato del Verde, quien es colocado por algunas encuestas en la tercera posición, detrás de Morena, negó estar aliado con Morena como sucede en otros estados e invitó a los ciudadanos a derrotar a Morena en las urnas votando por el partido del Tucán, "yo les digo que votar por el Verde es votar en contra de Morena, si votas por el verde pierde Morena".

Enfatizó que Morena es un peligro para León y recordó que desde el 2019, cuando se formalizó la alianza en el Congreso de la Unión y en el Senado entre Morena y el Verde, en Guanajuato se trabajó para que su dirigencia nacional no firmara dicho pacto para las actuales elecciones.

"Morena es un peligro para nuestra ciudad, por eso como dirigente hice durante dos años circo, maroma y teatro para no ir con Morena, porque no creemos que ese sistema que está carcomiendo nuestras instituciones sea la solución para León".

Reiteró que votar por el Verde es la forma de derrotar a Morena y sus candidatos para que no traigan la Cuarta Transformación a León, "por eso los invito a votar por el Verde, si se vota por el Verde pierde Morena y ganamos León".

Este lunes Contreras presentó en su casa de campaña las soluciones que propone para León en temas de salud y deporte, donde aclaró que no apoyará la compra del Estadio León, "porque ese recurso se tiene que destinar para garantizar médicos, medicamentos, programas y acciones de salud, rehabilitación y rescates de áreas deportivas".

Propuso municipalizar el sistema de salud, y señaló que al ser la ciudad con el 30% de la población, no se justifica la desaparición de la Dirección de Salud, como se ha propuesto.



"No podemos permitir que esto pase, con la municipalización el recurso que tiene el Estado en salud debe pasar al Municipio, para que se encargue de la administración, rehabilitación, seguimiento y coordinación de todos los centros de salud de León".

El abanderado del Partido Verde dijo que esta medida permitirá una distribución geográfica adecuada de médicos y especialistas, para hacer frente a la atención de consultas de primer nivel, además de garantizar los medicamentos, "no quiero fallar como están fallando hoy los gobiernos de Morena y del PAN, necesitamos rehabilitar y generar el servicio de calidad en lo que ya tenemos, que no falten médicos y que no falten medicamentos en los centros de salud que ya tenemos", concluyó.

IA/PR