Si no traes las nuevas placas te multarían hasta por 5 mil pesos

León.- Estiman autoridades municipales que el 10 por ciento de los vehículos en León no tienen las placas nuevas, puesto que sus propietarios no han cumplido con la actualización ante el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (SATEG) y ya preparan una estrategia de coordinación para sancionar a los dueños de vehículos que todavía no porten las placas actuales de circulación.

Informó Jorge Jiménez Lona, secretario del Ayuntamiento de León que la coordinación se establecerá con la autoridad estatal y por esto la revisión vehicular comenzaría la semana próxima como lo indica la autoridad estatal y señaló que es probable que los propietarios de vehículos que todavía circulan en ellos con las placas antiguas es porque en algunos casos han pasado de dueño sin ser dados de baja y luego actualizado el registro lo que también es un problema en casos de accidente.

"Va a ser incluso tema del Estado y que tengamos la posibilidad de tener la información. Muchos de estos autos ni siquiera tienen las bajas correspondientes y ya son las terceras o cuartas ventas. Es incluso un tema de seguridad poder tener el padrón vehicular actualizado. El padrón actualizado es hasta que el ciudadano realmente da de baja o da de alta el vehículo, pero mucho lo que hemos detectado es que ya son ventas y nunca dieron de baja el trámite, aparece por ejemplo a nombre del anterior propietario y eso pues genera mucha incertidumbre a la hora de un accidente", dijo.

El parque vehicular del municipio de León, al corte del 31 de mayo, es de 647 mil 488 unidades de motor de acuerdo a los datos de la propia Secretaría de Finanzas.

Advirtió Jiménez Lona que estará muy atento a que no se registren casos de corrupción con agentes en el transcurso de estos operativos especiales y señaló que ya se les ha pedido a los oficiales siempre actuar apegados al reglamento y con respeto a los ciudadanos.

Las multas por falta de placas en León y en Guanajuato van desde los 20 a los 30 salarios mínimos, o sea, desde los 3 mil 457 pesos a los 5 mil 186.1 pesos, de acuerdo con el último tabulador de infracciones.

También autorizó la colaboración que los municipios reciban hasta el 50 por ciento de lo recaudado en multas. Además de facultarlos para retirar el vehículo al conductor en los operativos.

Indicó Jiménez Lona que esta medida solamente se aplicará en caso de los que sean detectados sin placas de circulación, por lo que pidió a la ciudadanía no dejarse extorsionar y documentar cualquier irregularidad en el proceso, para hacer su denuncia correspondiente.

