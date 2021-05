Si no quieren más de lo mismo voten por Sergio Contreras: presidenta del PVEM

"El próximo 6 de junio voten de manera consciente, inteligente, sobre todo por Sergio Contreras que va a venir a dar lo que León se merece", dijo la presidenta nacional del PVEM Karen Castrejón, quien visitó Guanajuato, y este sábado estuvo en León, en la colonia Vista Hermosa, haciendo campaña con su candidato a la presidencia de León.

La dirigente nacional le dio el respaldo total a Sergio Contreras, quien atraviesa su tercera vuelta por ganar la alcaldía, y de acuerdo con la última encuesta realizada por Inmersa Marketing lleva el 2.37% de preferencias electorales, empatado con el candidato de Movimiento Ciudadano Juan Pablo Delgado, ambos en cuarto lugar.

"Es un candidato que cuenta con valores, un hombre honorable, si no quieren más de lo mismo, si en verdad quieren un cambio tenemos que hacer las cosas distintas, esto es apoyando a los candidatos del Partido Verde", dijo Karen Castejón en llamada telefónica con La Silla Rota.

En #León se siente el cariño y el apoyo de la gente, aquí quieren que llegue un cambio y @SContrerasMX es la mejor opción.

Las y los leoneses merecen más, vamos con todo.



¡Muchas gracias por su recibimiento! ??#PorqueMerecesMás pic.twitter.com/0GpCkOZnHV — Karen Castrejón Trujillo (@karencastrejont) May 22, 2021

Sobre las encuestas que colocan a Sergio en cuarto lugar, dijo que el verdadero resultado se verá el día de la elección

"Obviamente esas encuestas que llevan encabezando es obviamente las que ellos han pagado (los candidatos "punteros"), y la mejor encuesta que tenemos y la que todos los días se arroja es la que la gente dice, y la gente trae la aceptación de Sergio Contreras"

Para Karen Castrejón "los números se pueden revertir en cualquier momento". Estas son las semanas decisivas, pero al final quien se va llevar el triunfo es aquel el candidato que tenga el trabajo, que tenga la experiencia, sea aceptado por la gente (...) nosotros vamos en esas preferencias electorales".

En entrevista con La Silla Rota, Sergio Contreras confesó que si le piden contender por cuarta vez a la presidencia de León lo haría

SHEFFIELD NO LE DA UN NIVEL A LA CONTIENDA

Luego de que el candidato de Morena Ricardo Sheffield dijera que Sergio Contreras es un "payaso" y que no aceptaría la invitación a debatir porque con él no quiere "perder el tiempo", Karen Castrejón dijo que esta no es solo una falta de respeto para el candidato de PVEM, sino para la gente, y que Sheffield no está a la altura de la contienda al hacer estas declaraciones.

"Yo creo que más que respeto para nuestro candidato fue irrespetuosa para los ciudadanos, yo creo que candidatos así no le están dando un nivel a las contiendas, nosotros como Partido Verde estamos haciendo campaña de altura, todos nuestros candidatos traen un nivel de preparación, pero además un respeto a la gente que son los que van a elegir el 6 de junio"

"No nos subimos a las guerras sucias", complementó Castrejón.

??Con el verde avanza el tránsito y con el VERDE avanza #León.



??Les comparto momentos de nuestro #CruceroVerde a lado de @karencastrejont y nuestros candidatos.



¡Gracias a los que se dieron una vuelta para saludarnos! ??????#PorqueMerecesMás #KarenEnLeón #PorTiPorLeón pic.twitter.com/bhlHgqlky6 — Sergio Contreras G. (@SContrerasMX) May 22, 2021

Te puede interesar "No debato con payasos", responde Sheffield a invitación de candidato del PVEM

INSEGURIDAD, LO QUE SE LLEVA DE LEÓN

"Los candidatos y las candidatas han ido arropando las quejas de los ciudadanos, y algo de lo que más se escucha es el tema de la inseguridad", mencionó la dirigente nacional. Y es que apenas este 18 de mayo durante el debate organizado por Coparmex los 10 candidatos a la presidencia municipal se comprometieron a aumentar a 3 mil el número de policías.

Frente a este escenario Sergio Contreras ha propuesto mayor seguridad en los polígonos irregulares, así como la implementación de torres de policía en colonias desfavorecidas, esto bajo la propuesta llamada "Ruta Segura" para trabajar en el tema de la violencia contra las mujeres.

Por último, la dirigente nacional aseguró que se lleva un "buen sabor de boca" con el equipo de candidatos y candidatas del estado, a quienes calificó como perfiles de "gran nivel", dijo que es la segunda vez que visita Guanajuato, y que espera que el 6 de junio el resultado sea sorpresivo.

"El Verde es actualmente de las principales fuerzas políticas del país", remató Karen Castrejón en la entrevista telefónica.

IO