¡Sí hay Fenal! Será la primera edición virtual

¡Que las ganas de leer no terminen! Si tú como muchos lectores estás esperando a que se lleve a cabo la feria del libro, te tenemos buenas noticias: la Fenal 2020 ya tiene fecha y estos son los detalles.

No, el covid-19 no terminó por completo con los eventos más esperados del año. Aún hay algunos que siguen en pie y la edición número 31 de la feria del libro es una de ellas. Aunque los pasillos de las salas del Poliforum no se ocuparán con miles de libros este año, la Fenal se llevará a cabo en una edición que seguramente no te esperabas.

Carlos María Flores Riveira, director del Instituto Cultural de León anunció a través de redes sociales que sí se realizará la Feria Nacional del Libro 2020, se trata de una edición especial, pues será de manera virtual.

Flores Riveira compartió a los lectores leoneses que el evento tan esperado se realizará del 30 de septiembre al 4 de octubre.

Tenemos una muy buena noticia para ustedes.

¡#SíHayFenal!

Del 30 de septiembre al 4 de octubre de manera virtual. pic.twitter.com/FxiWYhEZVT — Fenal León (@FenalMX) July 12, 2020

"¡Sí hay Fenal! Este año no se podía ir sin la Feria Nacional del Libro de León. Es un motivo de alegría y felicidad saber que vamos a poder tener esta edición especial, esta edición 31 que no puede ser como las otras ediciones".

El director del ICL resaltó a la importancia de ser conscientes de la situación a la que se enfrenta el estado y que, sobretodo ha impactado de forma agresiva en la ciudad de León, considerada el epicentro de contagios de covid-19 en Guanajuato.

"Estamos conscientes de la situación en la que vivimos, pero estoy convencido de que esto no irá en desmedro de la calidad de presentaciones que tendremos en nuestra querida feria".

Así mismo, informó que poco a poco se darán a conocer los detalles de la realización de la feria que, además se llevará a cabo en una plataforma especial que ha sido diseñada para su contenido.

"La pandemia nos ha obligado a replantear formas de divulgación, de trabajo, de acercarnos a todos ustedes y la Fenal no escapó a eso, pero sí hay Fenal".

Carlos María invitó a los lectores a unirse a la celebración en redes sociales con el hashtag #SíHayFenal. ¿Estás listo para esta novedosa edición?





