"Si era necesario cortar cabezas lo iban a hacer": candidata relata amenazas

La candidata de Morena a la alcaldía de Villagrán Cinthia Teniente reveló que fue amenazada durante la pasada jornada electoral por integrantes de la planilla de Nueva Alianza, encabezada por Juan Lara, quien resultó reelecto. Fueron "amenazas al aire", pero relató al detalle lo que le gritaron.

"De que se sufrió intimidación y amenazas durante esta campaña, sí, fue muy latente", dijo en un evento público.

Las amenazas se dieron en pleno mitin y en los días previos al cierre de campaña, los integrantes de la planilla de Nueva Alianza –no dijo quienes- amenazaron con quitar vidas, esto se da frente a tres años de Gobierno de Juan Lara, quien buscó el poder de nuevo y lo consiguió el 6 de junio.

"Amenazas al aire, pero por parte de los que integraron en ese momento la planilla, de Nueva Alianza. Que si era necesario cortar cabezas, lo llegué a escuchar, lo iban a hacer, pero tampoco decían a quiénes y ni qué, pero era parte del discurso que manejaban ellos en mítines".

Estos hechos ocurrieron después de que incendiaran la casa de campaña de la candidata, en Villagrán. Una puerta totalmente humeada y marcada por una llanta a la que le prendieron fuego era la imagen compartida en redes el 22 de mayo. Ese día, Teniente ya había dicho que estaba amenazada, pero no explicó por quién ni por qué.

"Nos vandalizaron la casa del pueblo una vez más, están desesperados, me han amenazado, me quieren detener a como dé lugar, porque saben que Morena va a ganar, pero ni me bajo, ni me rajo".

A raíz de este hecho la candidata pidió seguridad y cerca de 9 elementos de la Guardia Nacional le cuidaron las espaldas los últimos 15 días de campaña. Presentaron una denuncia ante los Tribunales pero no ha habido avances.

Además de la quema de la casa de campaña, circuló en medios que despintaron varias bardas en donde había propaganda política de Cinthia.

LE "ECHARON" UN VEHÍCULO EN PLENO MITIN

A días de las elecciones, en el cierre de campaña, ocurrió algo inesperado: un vehículo y una moto se metió en sentido contrario al lugar donde realizaban un mitin.

"Antes de llegar a donde iba ser el mitin se nos enfrentó un carro sin placas con una moto, e iban en contra de la gente, ellos se metieron en sentido contrario, lo cual saboteó el mitin, la presentación, se suspendió la actividad ese día, y honestamente nos deja mucho que pensar porque nosotros habíamos anunciado este pre cierre en las redes sociales".

Ese día, Cinthia y su equipo se tuvieron que ir del mitin sin dar explicación, por su seguridad. El miedo no paró la campaña de la candidata, a pesar de que competía en la jornada electoral más violenta de la historia, según medios nacionales. Tan solo en Guanajuato, asesinaron a Alma Barragán, candidata a la presidencia de Moroleón por Movimiento Ciudadano.

"Yo siempre me mantuve al pie del cañón con todo el equipo, obviamente no fue ningún secreto, tuve los últimos 15 días en campaña seguridad (...) por lo mismo que es nuestro estado una zona roja en seguridad".

Con la certeza de que en campañas les fue "bien", la candidata de Morena confesó que actualmente camina por la calle sin ninguna preocupación, ni temor.

DENUNCIA FRAUDE EN LA ELECCIÓN

Estas declaraciones se hicieron en medio de la denuncia pública de Morena sobre el pasado proceso electoral. Teniente dijo que en 21 de las 80 casillas de Villagrán hubo trampa para beneficiar a Nueva Alianza, dos de estas 21 casillas se ubicaron en Santa Rosa de Lima, bastión de ´El Marro´. Sobre este terreno delictivo, la candidata dijo que se mantienen "al margen" con el tema del crimen organizado.

"En Villagrán la diferencia fue de cerca de dos mil votos, 21 casillas se impugnaron ante el Tribunal. Esas casillas casualmente se encuentran ubicadas en las comunidades de Santa Rosa, Caracol, Los Ángeles, en donde la diferencia si fue un poco más inflada, porque no coinciden las boletas asignadas para esa casilla, no coinciden con los votos emitidos, con las boletas sobrantes, lo que nos arroja como resultado impugnar estas casillas".

Juan Lara Mendoza, alcalde reelecto de Villagrán por Nueva Alianza

Cinthia Teniente actualmente es regidora del Ayuntamiento de Villagrán, pidió licencia para contender en el proceso 2020-2021, y con esta impugnación aun busca la presidencia municipal.

¿QUIÉN ES JUAN LARA?

El alcalde reelecto Juan Lara Mendoza es hermano de José Mario Lara Mendoza, uno de los delincuentes más buscados de Guanajuato por el delito de robo calificado. Y tío de los hermanos Lara Belman: Fabián ´La Vieja´; Luis Ángel ´El Tortugo´ y Noé ´El Puma´. Los dos primeros señalados como fundadores del Cártel de Santa Rosa de Lima. Los tres ya fueron capturados.

A Juan Lara le congelaron 63 cuentas púbicas en mayo del 2019, cuando la Fiscalía de Guanajuato abrió una carpeta de investigación por su presunto vínculo con el Cártel de Santa Rosa, tras la llamada de su sobrino ´El Puma´ con el exalcalde perredista que fue asesinado, Hugo Estefanía Monroy. En marzo del 2020 sus cuentas personales seguían congeladas.