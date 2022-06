"Si el narco llega a mi pollería les doy las llaves": comerciantes temen en León

León.- El control que grupos del crimen organizado han tomado sobre el sector de la carne, el pollo y otros insumos básicos es una situación que preocupa a comerciantes de Guanajuato que se dedican a este sector.

Te puede interesar Balean bodega en ampliación del Mercado de Abastos de Celaya

Vendedores que tienen sus negocios en el Mercado Aldama y el Descargue Estrella señalaron que hasta el momento la situación es tranquila en León.

Pero no descartaron que la situación pudiera darse, toda vez que en un municipio como Celaya las agresiones a líderes comerciantes en mercados han dañado al ámbito.

"Tarde o temprano nos va agarrar. Yo no conozco esos cabr... ni quisiera conocerlos. Aquí está muy tranquilo y siempre he estado muy tranquilo, no hemos visto algo así y esperemos que nunca pase", expresó uno de ellos.

Te puede interesar Tras jornada violenta en Celaya, Rivera Peralta pide fomentar la denuncia

"Nos traen el producto desde Aguascalientes y la verdad es que no hemos tenido algún problema de ese tipo y lo que quisiéramos más bien es que nunca nos pase", expresó el encargado de un negocio en el Descargue Estrella que consideró que actualmente León no vive en estas circunstancias.

Los comerciantes leoneses distribuyen productos provenientes de otros estados como Aguascalientes y la Ciudad de México.

"Aquí no ha pasado eso. Yo siento que si pasa algo: Sabes qué, ahí está el negocio y ponte a trabajar tú cul... Si uno lo deja para andarle pagando a ese tipo de gente, pues a chingarle, yo no veo otra manera", expresó otro comerciante.

Te puede interesar Un hombre y un adolescente son juzgados por extorsión en el Mercado 5 de Febrero

"Yo aquí pago una renta al mes, pero tiene que salir de la ganancia todo. Un kilo de pollo te cuesta 65 pesos y me das a 75 pesos, y es lo que se le gana. Además se paga la luz, agua, gasolina, y así la vas pasando".

Medios nacionales han reportado que el crimen organizado penetró en la cadena productiva de insumos básicos.

Se encuentran en la producción, la distribución y la venta de productos como el jitomate, el aguacate, el limón o la carne. Recientemente también con el pollo.

Celebran comerciantes de León que no se den situaciones del crimen organizado en sus locales. (Foto: La Silla Rota)

Otro comerciante expresó que la situación es preocupante, aunque celebró que al menos en León no ha ocurrido.

"Afortunadamente aquí no se ve eso. Pero si pasara, mejor les doy las llaves, pues no sería sostenible, pues el kilo lo compro a 60 pesos y lo vendo a 75, y apenas hay algunos que les alcanza para pagar empleados".

En Guanajuato, en municipios como Celaya los comerciantes han sido blanco del crimen.

El pasado 26 de marzo, el tesorero del mercado Cañitos fue asesinado a balazos, luego de que días antes, una cabeza humana fuera colocada a la entrada del lugar.

La semana pasada, Álvaro Luna, líder del Tianguis de los Lunes en Celaya también fue asesinado durante el día.

JJ / JP