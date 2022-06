Si aumentan contagios de covid, habría restricciones de aforos: Salud

"Yo creo que ya no vamos a tener un retroceso, no es la intención de ninguna manera volver a cerrar espacios o regular aforos, pero si hubiese un incremento no sólo en el número de casos positivos en el porcentaje de positividad y en los hospitalizados, sí tendremos que tomar nuevamente medidas. Hasta el momento la que sigue vigente en espacios cerrados es el uso de cubrebocas, seguimos insistiendo lo importante que es lavarse las manos con mucha frecuencia y si una persona presenta signos o síntomas de la enfermedad, por favor que no conviva", dijo.