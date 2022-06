Sheffield tiene nuevo hotel en Tlacotalpan y lo esconde en su declaración

Veracruz-. El titular de la Profeco Ricardo Sheffield Padilla, construyó un hotel boutique el último año, teniendo como socios a su esposa Renata Arévalo y al delegado de Profeco en Veracruz Bruno Fajardo, exdirector de Fiscalización en León, durante su trienio como alcalde (2009-1012). El Periódico Reforma exhibió una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) sobre los negocios que hizo con delegados de la Profeco en Guanajuato y Veracruz.

Fotos difundidas del hotel "La casa de las sirenas" en la plataforma Booking, desde el 23 de mayo dieron la opción de reservar

El hotel boutique se llama "La casa de las Sirenas", está ubicado en Tlacotalpan (Veracruz), municipio declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1998. Los socios de este negocio son Ricardo Sheffield, su esposa Arévalo y el delegado de la Profeco en Veracruz, Bruno Fajardo.

Sheffield Padilla no reportó el hotel en su declaración patrimonial en la Secretaría de la Función Pública. Mexicanos contra la Corrupción lo consultó para saber por qué motivo ocultó el hotel, a lo que justificó que no lo reportó porque no había comenzado a operar.

(Foto: especial)

El delegado de Profeco en Veracruz, Bruno Fajardo, sí declaró la "Operadora Turística La Casa de las Sirenas" en su declaración patrimonial.

En la plataforma Booking, el hotel tiene dirección en la avenida Juan Enríquez #17, en Tlacotalpan. Las habitaciones están equipadas con TV de pantalla plana y algunas con terraza, aire acondicionado y baño privado. Además tiene dos albercas y un bar. El hotel recibe huéspedes desde esta plataforma desde el 23 de mayo del 2022.

El 1 de junio del 2021 La Silla Rota documentó que Ricardo Sheffield creó una empresa inmobiliaria y compró dos casas en León cuando tomó el cargo de Procurador General de la República, una en el 2019 y una en el 2020, de las cuales no dio información en su Declaración de Conclusión de Situación Patrimonial, presentada en la Secretaría de la Función Pública (el 8 de mayo del 2021).

Una casa comprada por su inmobiliaria en la colonia Las Fuentes no aparece en su declaración patrimonial y la otra casa de la colonia Presidentes de México le costó 2 millones 850 mil pesos y declaró que le costó 642 mil 400 pesos.

Una de las dos casas que Sheffield compró en León en el 2019, en la colonia Presidentes de México, costó 2 millones 850 mil pesos (Foto: La Silla Rota)

Las viviendas no aparecen a nombre de Ricardo Sheffield en el Registro Público de la Propiedad, sino que ambas fueron compradas a través de la empresa LifeTime Inmobiliaria S.A de C.V., de la que es socio Ricardo Sheffield y su esposa Renata Arévalo, de acuerdo al acta constitutiva conseguida en el Registro Público de la Propiedad de León, Guanajuato, como lo documentó La Silla Rota en el 2021. En su declaración Sheffield reconoce que es socio de la empresa.

La segunda casa Sheffield la compró el 20 de mayo del 2020 en la colonia Las Fuentes, le costó un millón 300 mil pesos (Foto: La Silla Rota)

La primera casa la compró de contado en 2 millones 850 mil pesos el 21 de febrero del 2019 (y quedó registrada a nombre de la empresa el 7 de mayo del 2019), según los documentos oficiales. Es una casa de 350 metros cuadrados (694 metros cuadrados construidos), ubicada en la calle Plutarco Elías Calles 103, en la colonia presidentes de México, en León, de acuerdo a la escritura pública 74,091, y la solicitud inscrita número 3489147, documentados por La Silla Rota.

La segunda casa la compró el 20 de mayo del 2020 y le costó un millón 300 mil pesos, a nombre también de la empresa LifeTime Inmobiliaria. El inmueble se pagó con dos cheques de la cuenta de Renata Arévalo en Banco del Bajío, según el registro del notario público Número 82. La casa está ubicada en la calle Fuente de los Hongos 102-A , en la colonia Las Fuentes (a dos cuadras del bulevar Adolfo López Mateos), según consta en la escritura pública 79, 273 y la solicitud de inscripción número 3667063.

Además de este hotel, Ricardo Sheffield creó en el último año una inmobiliaria y transformó el espacho jurídico. En esta última llamada "Lifetime inmobiliaria" tiene como socio a Armando Guzmán García, quien hasta hace unos meses era delegado de la Profeco en Guanajuato y actualmente está al frente de la Dirección de Verificación y Vigilancia.

En el 2019 el despacho jurídico "Sheffield y Asociados" cambió de nombre a "Lifetime Inmobiliaria", para operar como inmobiliaria y constructora.

El 30 de junio del 2021 fundó "Lyric Inmobiliaria", en León, en sociedad con Luis Arturo Bernal Jaime, quien desde el 2013 trabajaba con el Grupo Integral de Ingeniería Civil, empresa contratista del Gobierno Municipal.

(Foto: Booking)

EN JULIO ABRIRÁN SU HOTEL EN VERACRUZ

El hotel "La casa de las Sirenas" abrirá al público en julio de este año, pero ya tiene disponibles las reservaciones, cuenta con 12 habitaciones, dos albercas, un bar y un jardín. Las suites tienen un costo de hasta 3 mil pesos por noche y cuentan con tina de hidromasaje y terrazas, según Reforma.

Sheffield Padilla fue consultado por Mexicanos contra la Corrupción por no haber reportado el hotel en su declaración, respondió "mi principal fuente de ingresos nunca ha sido la función pública" y que trabaja desde los 7 años. Este martes su equipo de prensa informó que ya actualizaron su declaración patrimonial para agregar el hotel.

El que nada debe, nada teme.



Mi familia tiene tradición empresarial en León. Yo trabajo desde los 7 años y desde los 11 le rindo cuentas al SAT.



Soy empresario, cumplo con la ley y es falso que existan conflictos de interés. Las investigaciones sabrán limpiar mi nombre. — Ricardo Sheffield (@SheffieldGto) June 1, 2022

(Foto: Booking)

Este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado en su conferencia mañanera por los negocios que hizo el titular de la Profeco, el mandatario dijo que desconocía el tema.

Antes de ser exhibido con la construcción de este hotel, Ricardo Sheffield ya había sido señalado por el despido de tres servidores públicos de la Profeco acusados por irregularidades a principios de mayo, además de la investigación que ordenó la Secretaría de Gobernación a las 38 oficinas de la Defensa del Consumidor en el país.

