Sheffield sostiene acusación a Zamarripa; se enoja en la radio

El ex candidato de Morena a la alcaldía de León, Ricardo Sheffield Padilla, volvió a señalar que Carlos Zamarripa controla la delincuencia en el estado.

En entrevista radiofónica en Grupo Promomedios, Ricardo Sheffield se molestó al ser cuestionado por el entrevistador Antonio Rocha sobre el derecho de presunción de inocencia del fiscal y reiteró que no va a cambiar de residencia pero sí abandonó el estado, "físicamente no estoy ni en León, ni en Guanajuato".

A pesar de ser una demanda civil que implicaría un pago monetario a Zamarripa, el morenista dijo que buscan asustarlo por el cargo que ocupa el fiscal.

"El que me está demandando no es Perico de los Palotes, ni tampoco es el director de Obra Pública, es el señor Fiscal General, tiene 12 años en el mismo cargo, no me está demandando cualquier pelele, me está demandando la persona que controla y que ha sido el causante de que no se resuelvan miles de homicidios dolosos".

"Le tengo miedo a que este señor fiscal por 12 años tiene el control de la delincuencia en el estado y que se haya animado a tomar una decisión de carácter político, porque la demanda va centrada -por lo que se ha manifestado en medios- en hechos que fueron constatados durante el proceso electoral, con un servidor como candidato, que quedé en segundo lugar y quien está promoviendo recursos (43 demandas) que tienen como resultado la anulación de la elección, porque se compraron votos".

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

Al ser cuestionado sobre los derechos de presunción de inocencia de Zamarripa y su derecho a demandar por ser señalado como controlador de la delincuencia en el estado, Sheffield contestó que el fiscal se encuentra en una posición de poder y no tiene los mismos derechos que los ciudadanos comunes.

"Cuando estás en una posición de poder las circunstancias son diferentes, no estoy relajado, no estoy jugando, es la seguridad de mi familia y la mía propia, no estoy relajado, la presunción de inocencia de Carlos Zamarripa no juega igual cuando tiene un cargo público, cuando tienes poder esa presunción de inocencia no juega igual de acuerdo a los tratados internacionales".

"Es importante precisar que cuando se tiene un cargo público, se matizan muchos derechos y se matizan muchas obligaciones, los derechos bajan y las obligaciones suben, de acuerdo al tipo de encargo público que se tiene y la cantidad de tiempo que se lleva en el cargo también matiza y eso se puede ver en resoluciones a nivel mundial, estamos hablando de derechos humanos cuya interpretación está sujeta no solo a la constitución de este país, sino a una interpretación que se ha venido danto a nivel internacional desde hace varias décadas. En este contexto una persona siendo procurador y fiscal por 12 años, hace que su cargo sea igual o superior al del propio gobernador", dijo Sheffield.

Dijo que la demanda es un aviso de que él (Zamarripa) tiene el poder suficiente para animarse, aun sabiendo que no le asiste el derecho, "a poner una demanda civil como una primera llamada de atención a mi persona y que yo no presente estas impugnaciones".

Sheffield dijo que espera esta semana ser notificado y le recordó al fiscal que quienes ocupan cargos públicos "estamos sujetos a la crítica de terceros, más cuando estos terceros no son funcionarios públicos, y más aún si esas personas como es mi caso son candidatos de algún partido político diferente al que te tiene allí trabajando, este es un caso que va a llevarse en los juzgados civiles un tiempo largo".

SE LO SOSTIENE

Sheffield reiteró haber declarado que no entregaría su declaración patrimonial 3 de 3 "al líder de la delincuencia en Guanajuato, Carlos Zamarripa".

"Lo dije en esa ocasión y lo he dicho en muchas ocasiones antes y en consecuencia dentro de esta demanda con mucho gusto lo explicaré y voy a hacer público todo lo que a este señor le conteste en el juicio, porque este juicio es una gran oportunidad que tenemos los guanajuatenses de conocer a destalle la pésima labor que ha venido haciendo".

Añadió que no le sorprendió la demanda "pero tampoco me imaginaba que el PAN fuera a recurrir a este tipo de situaciones e instancias, he presentado varios motivos de impugnación al proceso electoral que terminó en la entrega de constancias de mayoría, pero hasta este martes se puede complementar las impugnaciones y empezarán a desahogarse y durará algunas semanas".

Sobre las impugnaciones señaló que van dirigidas hacia el gasto de la campaña del PAN "porque se gastaron más del 100 % de lo que estaba permitido, y además de ello, la compra de votos de manera masiva por parte del gobierno del estado con los vales Grandeza, esta compra se dio el mismo día de la elección en más de la mitad de las casillas, como tenemos estas pruebas, el fiscal ahora quiere asustarme, amedrentarme con esta demanda".

Concluyó que cuenta con hechos probados con videos, grabaciones de audio, testigos, por haberse excedido en el gasto y haber comprado votos con recurso público.

IA/CV