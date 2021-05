Sheffield señaló que cámaras y colegios de León están maiceados

El candidato a la alcaldía de León por Morena, Ricardo Sheffield Padilla declaró que los colegios y cámaras empresariales de la ciudad están maiceados por el gobierno del estado.

"Hay un sector económico, el más alto en el que evidentemente no transito, y en ese sector donde participan colegios y cámaras es donde me he llevado los sinsabores, un ejemplo es la invitación del Colegio de ingenieros, donde a la candidata del PAN duraron una semana hablándoles a todos los ingenieros, me lo mostraron ingenieros afiliados al colegio, me dijeron que era una insistencia impresionante para que no faltaran, que fueran".

"Voy yo, el evento era a las 9 de la mañana y la invitación a los ingenieros la enviaron a las 8 de la mañana del mismo día, había en el lugar tres ingenieros y otros tres en línea, le hablé a dos amigos y les dije -que gachos, no vieron mi presentación en el colegio- y me dijeron que no supieron, que les llegó a las 8 de la mañana la invitación, fue cuando me comentaron todo esto, allí se ve una mala leche".

Expresó que pareciera que están jugando muchos de estos colegios y asociaciones con el gobierno, "cosa que no me sorprende, por que un expresidente de una cámara me dijo, -la verdad es que nos tienen bien maiceados-, esa maiceada de la que hablan es real, cuando yo fui alcalde empezamos a regalarles terrenos a todos estos colegios y asociaciones, viéndolo a como fue evolucionando es un tipo de maiceo, por que les regalamos primero terrenos, y luego se les empezó a dar dinero del estado y de la federación para construir los inmuebles, y después de eso dinero para las capacitaciones".

Comentó que en otras palabras las cámaras viven y dependen del gobierno del estado y del gobierno municipal, y como dice un viejo dicho, "el que paga manda, pagan hasta la nómina, como ya la afiliación no es obligatoria, antes sí era obligatoria y de allí se pagaban sueldos, pero ahora ya no es obligatoria y se les fue hasta el suelo, ya no tienen ingresos, esos se los da ahora el gobierno del estado".

"Yo primero no lo entendía, lo quería ver personal en un inicio, porque te tratan mal, no convocan a la hora que deben, convocan al cuarto para las 12 o lo más tarde que se pueda, las preguntas ya se las dan hechas, hay mucha mala leche, pero dije voy a ir a todas, cuenta hasta el diez Ricardo, y fui a todas y les respondí a todas sus preguntas", dijo Sheffield Padilla sobre su visita al Colegio de Ingenieros.

Dijo que después de varias platicas en cámaras empresariales y agrupaciones de profesionistas, "fue en el Colegio de Ingenieros donde me puse más buzo para analizar qué era lo que estaba sucediendo, es una posición que tomaron como paladines de un partido político del PAN, pero con más saña y entusiasmo que ni los propios militantes de ese partido", comentó en entrevista radiofónica del noticiero matutino de Grupo Promomedios.

