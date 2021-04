"Sheffield percibe que le pisamos los talones": Delgado

El candidato a la alcaldía de León por Movimiento Ciudadano, Juan Pablo Delgado, declaró que su adversario Ricardo Sheffield, de Morena, siente la presión de que le están quitando puntos en la campaña.

"Son patadas de ahogado de Morena, saben que les estamos rozando los talones, es una disputa por el segundo lugar en las preferencias electorales, fue muy desafortunado que Eugenio Martínez haga confabulaciones, venimos del pacto de civilidad política y el único que no firmó es Ricardo Sheffield de Morena", dijo Delgado.

Lo anterior luego de que Morena denunció que integrantes de la planilla de Movimiento Ciudadano tienen convenios con SAPAL y el PAN, pero Delgado reviró que Morena es quien está haciendo un juego sucio al negarse a firmar el pacto de civilidad política.

Aclaró que en cuatro semanas el único candidato que todos los días tiene críticas para Acción Nacional es él, mientras que Sheffield no está criticando al gobierno panista.

"Mi campaña está llena de señalamientos hacia Acción Nacional y de propuestas para solventar estas situaciones, quien no ha criticado de manera frontal al PAN es Ricardo Sheffield".

Señaló que el coordinador de campaña de Morena Eugenio Martínez, está confabulando sin sentido, "es algo que no tiene ni pies ni cabeza, por que ya ven que les estamos quitando puntos en las preferencias electorales, Sheffield no tiene posibilidades de ganar la elección, es una persona muy conocida pero muy impopular, el hecho de que compitamos por el segundo lugar hace ver a la ciudadanía que no quieren que gobierne Morena".

"Hace tres semanas Sheffield se refería a mí como un muchacho que le pone muchas ganas a la campaña, hoy que representamos una amenaza inventan cuestiones sin pies ni cabeza, esto me confirma que voy avanzando".

Delgado agregó que el convenio de su candidato a síndico Carlos Peña, fue realizado antes de registrarse la planilla, "yo no puedo juzgar a una persona por su actividad profesional, las personas tienen derecho a ejercer su trabajo de manera libre y él recibe la invitación de Movimiento Ciudadano después de que existe este contrato, son confabulaciones y no me extraña que vengan más ataques de esta naturaleza, nuestra campaña está cambiando voluntades".

Dijo que los ataques los ve positivos, "se le hace ver a la ciudadanía que Movimiento Ciudadano es la verdadera alternativa, Morena muestra preocupación de nuestra candidatura, hoy saben que los partidos más competitivos nos están prestando atención, además nos están copiando las propuestas".

Negó tener alguna encuesta o sondeo para afirmar que está en el tercer lugar.

El pasado jueves Eugenio Martínez Vega, coordinador de campaña de Ricardo Sheffield Padilla, presentó un contrato que hizo SAPAL con el abogado Juan Carlos Peña para defenderse de las demandas de los familiares de los trabajadores que fallecieron hace cinco meses.

Martínez Vega dijo que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado contrató al candidato a sindico de MC, Juan Carlos Peña Bajío a través de su despacho de abogados para ampararse de las demandas civiles que han presentado los familiares y agregó que el partido Movimiento Ciudadano ha salido en campaña a defender al PAN para beneficiar a su candidata Ale Gutiérrez.

Martínez Vega dijo que el contrato que celebró SAPAL con el prestador de servicios, Lic. Claudia Elena Noriega Ramos para la contratación de servicios de asesoría y consultoría fue por un monto de 1 millón 256,000 pesos más IVA.

CV