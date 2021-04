Sheffield no rendirá su declaración patrimonial a los leoneses

León, Gto.- Ricardo Sheffield, ex titular de la Profeco y ahora candidato a la alcaldía de León informó al periodista Sergio Ortiz el día de ayer que él no realizará su declaración 3 de 3 a los leoneses. Además, señaló que ya presentó esta información ante el Instituto Nacional Electoral, pues de no haber sido así, no podría contender por el Ayuntamiento de León.

La declaración patrimonial (3 de 3) la presenté ante el INE en tiempo y forma antes de registrar mi candidatura. Siempre estaré a favor de la transparencia. Que no les cuenten. pic.twitter.com/ynTpdg5cIC — Ricardo Sheffield (@SheffieldGto) April 13, 2021

El candidato a la alcaldía de León calificó en rueda de prensa como "obsoleta" esta figura de transparencia y agregó que la única institución a la que le rendirá cuentas es ante una federal, y no la local.

"Es una figura obsoleta del gobierno local de Guanajuato, las declaraciones obligatorias son ante el INE", consideró.

Sheffield Padilla, anunció a principios de marzo que dejaría su puesto como procurador de la Profeco para contender por segunda ocasión a la alcaldía de León, ciudad de la que fue presidente municipal de 2009 a 2012 con el Partido Acción Nacional, el cual abandonó para unirse a las filas de MORENA con quien ahora busca la presidencia.

Desde su regreso a León, el candidato ha estado envuelto en distintas polémicas, entre ellas el rechazo de los simpatizantes de su mismo partido y de manera reciente las inconsistencias de su planilla presentadas ante el IEEG. Esta última circunstancia lo obligó, por Ley, a frenar el arranque de su campaña, actividad que aún así llevó a cabo.

Ahora, respecto a su declaración patrimonial, explicó que se niega hacerla con el fin de que no caiga en las "manos equivocadas", refiriéndose al titular de la Fiscalía General del Estado, Carlos Zamarripa.

El morenista invitó a los candidatos a presidente municipal a seguir sus pasos y no rendir su declaración.

"Por ningún motivo presentaré mi información en la 3 de 3 (...) recomiendo a todas mis compañeras y compañeros candidatos, digo todos, de cualquier partido que no lo hagan, porque en este estado corremos riesgo porque esa información va a terminar en manos de Carlos Zamarripa".

PR