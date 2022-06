Sheffield defiende su hotel: "Soy de familia empresarial"

León.- Ante la investigación que dio a conocer el periódico Reforma de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) sobre que el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) Ricardo Sheffield Padilla construyó un hotel boutique el último año, el funcionario dijo que: "Soy empresario, cumplo con la ley y es falso que existan conflictos de interés. Las investigaciones sabrán limpiar mi nombre".

"La Casa de las Sirenas" se llama el hotel boutique que está ubicado en Tlacotalpan, Veracruz, municipio declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1998 por la Unesco.

Sheffield Padilla construyó el hotel en sociedad con su esposa Renata Arévalo y el delegado de la Profeco en Veracruz, Bruno Fajardo, quien fue Director de Fiscalización en León en el trienio 2009-1012 del ex alcalde leonés.

Sheffield Padilla no reportó el hotel en su declaración patrimonial ante la Secretaría de la Función Pública y Mexicanos contra la Corrupción lo consultó para saber el motivo por el que lo ocultó y justificó que no lo reportó porque no había comenzado a operar y dijo: "Mi principal fuente de ingresos nunca ha sido la función pública" y agregó que trabaja desde los 7 años.

Este martes informó su equipo de prensa que ya actualizaron su declaración patrimonial para agregar el hotel.

Sheffield Padilla publicó en su cuenta de Twitter:

"El que nada debe, nada teme. Mi familia tiene tradición empresarial en León. Yo trabajo desde los 7 años y desde los 11 le rindo cuentas al SAT. Soy empresario, cumplo con la ley y es falso que existan conflictos de interés. Las investigaciones sabrán limpiar mi nombre".

El hotel abrirá sus puertas al público en julio de este año y ya en la plataforma Booking.com se pueden hacer reservaciones, la dirección del inmueble es en la avenida Juan Enríquez #17, en Tlacotalpan.

Con un costo por noche de hasta 3 mil pesos, las habitaciones 12 habitaciones que tiene el hotel están equipadas con TV de pantalla plana y algunas con terraza, aire acondicionado y baño privado. Además tiene dos albercas y un bar, señaló el periódico Reforma.

