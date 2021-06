Sheffield compró 2 casas en León; una la ocultó y de otra falseó su valor

Casa 1: Colonia Presidentes, Plutarco Elías Calles no. 103 Casa 2: Fraccionamiento Las Fuentes, Fuente de los Hongos no. 102

El ex procurador Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, compró recientemente dos casas en León (una en el 2019 y otra en el 2020) y no declaró los datos correctos en su Declaración de Conclusión de Situación Patrimonial, presentada hace 23 días en la Secretaría de la Función Pública (el 8 de mayo del 2021).

Una casa de la colonia Las Fuentes no aparece en su declaración patrimonial y la otra casa de la colonia Presidentes de México le costó 2 millones 850 mil pesos y declaró que le costó 642 mil 400 pesos.

Las viviendas no aparecen a nombre de Ricardo Sheffield en el Registro Público de la Propiedad, sino que ambas fueron compradas a través de la empresa LifeTime Inmobiliaria S.A de C.V., de la que es socio Ricardo Sheffield Padilla y su esposa Renata Arévalo, de acuerdo al acta constitutiva conseguida en el Registro Público de la Propiedad de León, Guanajuato. En su declaración Sheffield reconoce que es socio de la empresa.

CASA UNO

La primera casa la compró de contado en 2 millones 850 mil pesos el 21 de febrero del 2019 (y quedó registrada a nombre de la empresa el 7 de mayo del 2019), según los documentos oficiales. Es una casa de 350 metros cuadrados (694 metros cuadrados construidos), ubicada en la calle Plutarco Elías Calles 103, en la colonia presidentes de México, en León, de acuerdo a la escritura pública 74,091, y la solicitud inscrita número 3489147.

La casa fue comprada el 21 de febrero del 2019, según el Notario Público 82, la fecha de presentación fue el 23 de abril del 2019 y fecha de resolución el 7 de mayo del 2019. Se trata de una vivienda de 10 metros de frente y 35 metros de fondo y antes era una fábrica de botas industriales. La propiedad tiene oficinas y recepción y funciona como una bodega industrial.

En la declaración patrimonial de Ricardo Sheffield del 2020, publicada en Declaranet, aparece dicha propiedad con 320 metros cuadrados y 220 metros de construcción y afirma que le costó 642 mil 400 pesos. En la Declaración de Conclusión del 2021 -publicada en Declaranet- aparece con los mismos datos.

Es decir que Ricardo Sheffield ocultó el costo real de la compra-venta y le quitó un gasto adicional de 2 millones 207 mil 600 pesos por la propiedad.

Esa casa de Presidentes de México se pagó con dos cheques de Banco del Bajío de la cuenta de Renata Arévalo Ramírez (uno por un millón de pesos y el otro por 102 mil pesos). El resto del pago, de 1 millón 452 mil se pagaría a la vendedora Bertha Ramírez Hernández cuando se entregara la propiedad libre de gravámenes y desocupada, según establece el documento oficial.

CASA DOS

La segunda casa Sheffield la compró el 20 de mayo del 2020 y le costó un millón 300 mil pesos, a nombre también de la empresa Life Time Inmobiliaria. El inmueble se pagó con dos cheques de la cuenta de Renata Arévalo en Banco del Bajío, según el registro del notario público Número 82. La casa está ubicada en la calle Fuente de los Hongos 102-A , en la colonia Las Fuentes (a dos cuadras del bulevar Adolfo López Mateos), según consta en la escritura pública 79, 273 y la solicitud de inscripción número 3667063.

Se trata una casa de 67.5 metros cuadrados de construcción, de 4.5 metros de frente y dos pisos. Ahí fue montada una oficina de LifeTime con un letrero exterior que dice: "FRSP Interior 3", además de otros rotulados con el nombre "TCA Contadores" y uno más que dice: "RapiDivorcios, asesoría legal".

Esta propiedad no aparece en la Declaración de Conclusión del 2021 (que Sheffield presentó el pasado 8 de mayo), publicada en DeclaraNet, de acuerdo al Nuevo Sistema para la Presentación de Declaraciones Patrimoniales de Intereses 2020. La compra venta de la casa de Las Fuentes tampoco aparece en la Declaración del 2020, aún cuando fue adquirida 11 días antes de que venciera el plazo legal para registrar su patrimonio.

En su declaración patrimonial, en el apartado de Intereses, Ricardo Sheffield sí reconoce que es socio del 56 por ciento de la empresa Life Time Inmobiliaria S.A de C.V., aunque no reportó si tienen propiedades.

LA EMPRESA LIFE TIME

La empresa Life Time Inmobiliaria cambió de nombre y de socios el 8 de febrero del 2019, cuando Ricardo Sheffield Padilla tenía 2 meses y 7 días de haber llegado a la Profeco, de acuerdo al Certificado de Inscripción con Historial Registral de empresa. Fue constituida el 17 de junio del 2011 con 12 socios bajo el nombre de "Sheffield y Asociados S.A. de C.V." (entre los socios fundadores estaban Ricardo Sheffield Padilla con 459 acciones y su esposa Renata Arévalo Ramírez con 153 acciones). Dicha empresa tuvo una primera modificación el 17 de enero del 2015 para cambiar de nombre a Deforest León S.A. de C.V., con la salida de tres socios. Ahí quedó como presidente Ricardo Sheffield, como secertario Alejandro Caballero Acosta y como tesorera Renata Arévalo.

La empresa tuvo una segunda modificación el 3 de enero del 2019, al celebrarse una asamblea de socios en donde se disuelve el Consejo de Administración y quedó como administradora única Renata Arévalo Ramírez. Ahí mismo se especifica que se revocan todas las facultades de los miembros del Consejo de Administración (la modificación fue registrada hasta el 28 de septiembre del 2020).

(Afuera de la casa en la colonia Las Fuentes están las iniciales de Francisco Ricardo Sheffield Padilla)

La Silla Rota hizo la consulta de los documentos en el Registro Público de la Propiedad de León, Guanajuato, con el pago del Certificado de Historia Registral, la Forma de Entrada y Trámite y el Escaneo de Documentos para tener acceso a los registros públicos.

Declaranet es la herramienta electrónica que administra la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, a través de la cual los funcionarios presentan sus declaraciones patrimoniales.

Ricardo Sheffield Padilla se negó a presentar su Declaración 3 de 3 ante el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato (IEEG), con el argumento de que no confiaba en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, de tal forma que no presentó la declaración de su patrimonio y sus propiedades.

SUS DECLARACIONES

En su Declaración Inicial, del 7 de enero del 2019, Ricardo Sheffield declaró que tenía un terreno de permuta, una casa en Rinconada del Bosque, otra casa de 105 metros comprada con un crédito en 2018, y un rancho de 20 hectáreas. Ahí no incluyó su casa donde vive en Punta del Este, en León.

En su Declaración de Modificación del 2020, Ricardo Sheffield ya incluyó una casa nueva comprada en 2019 de 320 metros cuadrados de terreno y 220 metros cuadrados de construcción, con un valor de 642 mil 400 pesos, lo que hace suponer que es la casa de Presidentes de México. Aunque los datos son algo distintos: El monto de compra aparece con 642 mil pesos y no con los 2 millones 850 mil que reporta el Notario en el Registro Público de la Propiedad. Además la finca fue registrada como si fuera más pequeña, ya que en realidad el terreno es de 350 metros y no 320 metros; y los metros de construcción son 694 (según un letrero que hay afuera de la propiedad) y no 220 como declaró Sheffield.

En su Declaración Patrimonial, Ricardo Sheffield reporta cinco propiedades, incluido el rancho. En el Registro Público de la Propiedad de León, Ricardo Sheffield aparece como propietario de otro terreno en calle Playa Avelona 115, en Punta del Este, que no aparece con precisión en Declaranet.

(Su declaración patrimonial incluye cinco inmuebles pero no está el que se ubica en Las Fuentes)

