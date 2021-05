"Sheffield busca otro debate porque las cosas no le salen": Ale Gutiérrez

La candidata del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de León, Alejandra Gutiérrez, declaró que el candidato de Morena Ricardo Sheffield Padilla busca un tercer debate "porque no le están saliendo las cosas".

"No he sido omisa, he sido bien clara, siempre he invitado que si alguien tiene otra propuesta nos la haga llegar, estamos abiertos a escuchar a la ciudadanía, pero no voy a caer en ese tipo de provocaciones, queremos una campaña de propuestas, no de gustos personales cuando no les salen las cosas".

Lo anterior comentó la panista con respecto al reto que lanzó su rival político en sus redes sociales, quien acusa a los gobiernos del PAN del crecimiento de la inseguridad en la ciudad. Alejandra lo acusó de no debatir el tema en los dos foros que organizaron el Instituto Electoral y la Coparmex.

"Pregunta que me hacen los ciudadanos, la respondo, pero no tengo por qué estar atendiéndolo a él, ya tuvimos varios debates, en varios foros tuvo su oportunidad".

Aclaró que no caerá en provocaciones para ir a un tercer debate exclusivo para los dos punteros y reiteró que no ha sido omisa a responder sobre su propuesta para la seguridad de la ciudad.

"Yo no voy a caer en provocaciones, estoy haciendo campaña con propuestas, ya tuvimos varios debates, los ciudadanos que tengan alguna duda estoy para resolverla, él desaprovechó sus oportunidades", cuestionó Alejandra al morenista.

LEÓN ESPERA RESPUESTAS

La candidata agregó que los leoneses quieren más respuestas en materia de seguridad, y en el ámbito municipal está generando propuestas concretas, "las he repetido, tanto en la parte de prevenir como en la parte de operar, busco tener mejores y más policías, mejor tecnología y reacción, una mejor academia de policías, son varias las propuestas que he señalado de manera continua".

"Hay áreas de oportunidad que tendré que mejorar en el ámbito de mi competencia, vamos a hacer cosas diferentes en el municipio, se ha avanzado mucho en el tema pero hay otras muchas que tenemos que mejorar".

Dijo que no caerá en un ir y venir de acusaciones por la falta de apoyo de la federación hacia León y el estado, y adelantó que trabajará con el estado y la federación en beneficio de los leoneses.

"Tenemos que entender que la seguridad se construye no por una persona, son varias instituciones las que construyen la seguridad, y todos tenemos que hacer lo que nos toca, es la federación el estado y el municipio, yo estoy haciendo propuestas concretas para el municipio", concluyó.