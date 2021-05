Sheffield asegura que en su gestión atendió todos los polígonos de pobreza

León, Gto.- El candidato a la alcaldía de León por Morena, Ricardo Sheffield Padilla, aseguró que en su administración se atendieron a los polígonos de pobreza de la ciudad.

Lo anterior declaró en materia de atención a la pobreza extrema en los polígonos de la ciudad y generación de empleo dentro del debate organizado por la Coparmex y el CCEL este martes.

El ex alcalde panista señaló que la pobreza en León aumentó del 13% al 21% de acuerdo al Coneval y enfatizó que la caída continuó en los últimos cinco años, por lo que invertirá 2 mil millones de pesos para atender a los pobres y crear empleos.

Prometió que en su nueva administración "León tendrá el presupuesto más grande de su historia en gasto social, 500 millones de recurso propio y el triple de recurso federal (1500), porque vamos a aprovechar todos los programas del gobierno federal, vamos a disminuir la desigualdad que se vive en León.

La moderadora Mariela Pérez y especialista en desarrollo social, le cuestionó que ya tuvo la oportunidad de gobernar León y los polígonos de pobreza no fueron su prioridad.

Sheffield respondió "te equivocas, y te equivocas gravemente, no conoces mi gobierno, te invito a leer el libro blanco de mi gobierno, y podrás ver como trabajamos en la Diez de Mayo, Lomas de Medina, Las Joyas, todas fueron atendidas en mi gobierno, te invito que lo veas y no mientas, el libro blanco es muy claro, y si no viste que lo hice, no sé porque no presentaste alguna queja en su momento, el libro blanco lleva 10 años publicado, se puede consultar en internet, voy a seguir trabajando por el que menos tiene".

En materia de seguridad, prometió que de ganar la elección capacitará a 3 mil policías para que atiendan las denuncias ciudadanas.

"Después de 3 años de un gobierno corrupto y desastroso del PRI y seis años sin alcalde, somos una de las 50 ciudades más violentas e inseguras del mundo, cuando en 2011 éramos el municipio más seguro de México, por eso vamos a crear un nuevo modelo de seguridad, volver a la academia en la cual tengan 9 meses de capacitación para que sepan como integrar una carpeta de investigación y vamos a reintegrar a muchos de esos policías que indebidamente fueron corridos".

En la contra réplica el especialista Alberto Castro cuestionó que cuántos policías deberán de atender las denuncias ciudadanas y Sheffield enfatizó que todos.

Castro: ¿Entonces cuántos candidato, cuántos se compromete usted?

Sheffield: "Toda la corporación de policía debe estar capacitada, facultada y en posibilidades de levantar carpetas de investigación, con 3 mil elementos que tuviéramos a mediados de la administración serían pocos, porque la situación que vive León es grave, es una situación delicada y la impunidad se deriva precisamente de que esas carpetas de investigación no las saben elaborar porque nadie los ha enseñado, están tomando de manera virtual tres meses de capacitación con sólo secundaria, la gente capacitada la corrieron porque les estorbaban".

Finalmente, en materia de desarrollo económico y la creación de empleos, Ricardo Sheffield señaló que "tenemos 58 mil leoneses sin empleo, caímos de las primeras posiciones de competitividad, por eso voy a otorgar miles de créditos para picas, talleres y pequeños comercios, a través de las cooperativas financieras y el municipio pagará los intereses, como también crearemos un programa para motivar a la venta del calzado en todo México".

El especialista Alejandro Gómez le cuestionó sobre la creación de miles de créditos y el candidato declaró que formará cooperativas para incentivar el empleo y la economía local.

"León pasó por un momento igual de difícil después de la Revolución y la Guerra Cristera, por eso surgieron las cooperativas financieras, ahora somos la capital de esas cooperativas, las debemos de aprovechar en favor de pequeños talleres y comercios, el programa para el sector cuero calzado será de la mano con el gobierno federal, hay que vender a esos 120 millones de mexicanos con calzado con corte de piel y suela sintética", concluyó.

PR