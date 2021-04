Sheffield afirma que sufrió violencia de su compañera Cuervo de Morena

Sheffield enfatizó que "Yo no me registro si lo hacen de arriba, yo no me registro si va a ser ahorita. No, no me voy a esperar a nadie. Voy a esperar a que registren del uno, de abajo para arriba. Soy el último en la lista. Me quedo aquí, hasta que quede en ese orden. Y ya le informé a quien le tenía que informar. Y anda en Campeche (AMLO). Ahorita, ahorita contesta la gente".