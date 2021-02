Señalan de "acosador" a Rubén Barroso, aspirante a diputado federal

León-. Mientras Rubén Rodríguez Barroso describe su registro como aspirante a diputado federal por Morena como un "momento histórico", del otro lado de las redes sociales, la Red Feminista León lo señala: "no permitamos que nos gobiernen acosadores y violentadores".

Así es como se refieren al también maestro de la Escuela de Nivel Medio Superior de León (ENMSL), a cuatro meses de las elecciones en Guanajuato.

"Rubén Barroso, aspirante a la diputación federal es y fue señalado como acosador en ENMSL (...) Fue expuesto en diversos tendederos hecho por alumnas afectadas, así mismo su nombre apareció en el muro de la vergüenza del paro de la UG".

Pedirle un beso a una de sus alumnas en el 2016 fue determinante para que el profesor fuera culpado de acoso. El 14 de octubre de ese año, una chica llamada Noemí Catalina Rodríguez García escribió un relato largo, en el que explicaba los pormenores del caso. Por ejemplo, el hecho de que el profesor le aplicara un examen extraordinario después de haberlo señalado.

"El profesor Rubén Rodríguez Barroso me detuvo y me dijo que no me dejaría entrar hasta que le diera un beso "aunque sea en la mejilla" a lo cual me negué rotundamente y me retiré del lugar frustrada y herida en mi dignidad", cuenta Noemí, la supuesta víctima.

Hola, compañeros, mi nombre es Noemí Catalina Rodríguez García. Debido a que desde el día que se subieron las pruebas en... Publicado por ¡Salvemos nuestra prepa en Viernes, 14 de octubre de 2016

"¿Esperaban fotografías o cualquier otro tipo de prueba en el momento del acto?", señaló la chica en la misma publicación, dando a entender que su testimonio debería bastar para creer que fue víctima de acoso.

Detalla que luego de haber acusado al profesor, este fue más estricto porque se había portado "buena onda" todo el semestre. Y dijo que la relación alumno-maestro y el concepto de "cariño" debe verse de diferentes ángulos, pues un docente nunca podrá obligar a hacer algo que no se quiera, relata.

"El profesor Rubén Rodríguez Barroso fue citado al Comité de Honor y Justicia para deslindar responsabilidades", dice Noemí.

Bajo el #YoSíTeCreo, en Red Feminista León denunciaron y destaparon el caso, que tenía cuatro años bajo el baúl. Mostraron las fotos del "tendedero de la vergüenza" en las que aparece en un papel el nombre del aspirante a diputado federal.

Fue el 13 de enero cuando Rubén Barroso anunció su registro para competir por la diputación de la mano de la autodenominada "Cuarta Transformación".

"Es el momento de actuar, de ser parte de este momento histórico para México", escribió el profesor en la foto en la que sujeta el registro formal ante Morena.

Rubén Barroso en la entrega de documentos para participar en la designación a diputado federal

En su publicación, con más de 500 "me gusta" y más de 100 comentarios, una mujer lo señala y le recuerda el caso de acoso por el que fue exhibido. El aspirante, con toda seguridad, afirma que es "el principal interesado en que esto se arregle", pues así como él, otros maestros fueron señalados injustamente, apunta.

"La mayoría de las denuncias que ponen en el muro lo hacen de manera anónima y la única persona que da la cara, distorsiona los hechos de tal manera que me pone como un acosador", dice Rubén Rodríguez en su defensa.

Esta acusación se da a cuatro meses de las elecciones en Guanajuato y en precampaña para diputaciones. Será el próximo 6 de junio cuando se elegirán 552 cargos de elección popular. Entre ellos: 46 alcaldías, 36 diputaciones locales, 52 sindicaturas y 418 regidurías.

Rubén Barroso aun es docente en la ENMSL y en la Universidad de Guanajuato.

