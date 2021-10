Segundo Informe: Los 5 mensajes de Héctor López Santillana para AMLO

El alcalde de León, Héctor López Santillana rindió su Segundo Informe de Gobierno por primera vez en un formato virtual a través de distintas plataformas. A lo largo de su presentación el presidente municipal aprovechó para mandar varios mensajes a López Obrador a través de diversas frases.

Este jueves en punto de las 5:30 de la tarde, López Santillana mostró a todos los leoneses los resultados obtenidos a lo largo de su segundo año al frente de la administración municipal. Por la mañana dio a conocer estas acciones únicamente a los miembros del cabildo. Entre los rubros que abordó en su Informe están: Seguridad, Movilidad, Obras, Economía y Educación.

Las 5 frases más llamativas en el Informe:

1- "Aquí a la gente le gusta levantar la mano, no estirarla"

El primer edil arrancó con esas palabras, luego de hacer una mención del trabajo conjunto que se ha podido consolidar entre gobierno y ciudadanos, además de agradecer la sintonía de miles de leoneses interesados en conocer lo hecho en 2 años.

2- "En León preferimos invertir en la educación de los jóvenes que regalarles dinero por no hacer nada".

Lo anterior fue dicho luego del apoyo destinado para jóvenes en León a través de becas y programas en beneficio de sus estudios. También es una referencia clara al programa del Gobierno Federal: 'Jóvenes Construyendo el Futuro', el famoso apoyo mensual de AMLO brindado a los 'ninis' de entre 18 y 29 años en el país.

3- "No podemos minimizar con sermones una realidad que nos aplasta...No se vale desviar la atención con la rifa de un avión".

Tras recordar el histórico 9 de marzo de este año, día en el que las mujeres decidieron hacer una pausa a nivel nacional en todos los sentidos, el presidente municipal dejó en claro que se busca el bienestar de todas ellas. Lamentó que por parte de la Federación la defensa para las mujeres solo quede en palabras y no en acciones, refiriéndose a la prioridad que se les da a otros temas como la venta de 'cachitos' para la rifa del avión presidencial.

Juntos somos un #León Solidario.



Durante la contingencia por #COVID19, hemos puesto en marcha programas y acciones para la reactivación económica como lo fue #LeónContigo, para que nuestros emprendedores, comerciantes y empresarios puedan seguir adelante y proteger el empleo. pic.twitter.com/padJpdhvK0 — Municipio de León (@municipio_leon) September 3, 2020

4- "Es un gran error pensar que los empresarios son los malos del cuento".

Lo dicho por el alcalde de León es referente al poco apoyo que el sector empresarial ha recibido por parte del presidente de México. En el caso de la ciudad zapatera se destacó la entrega de incentivos económicos a empresarios locales. Un total de 7.5 millones de pesos fueron destinados en apoyo a los negocios que se vieron sumamente afectados por la pandemia del Covid-19. Agregó la importancia de la micro, pequeña y mediana empresa a la hora de generar empleos.

5- "Aquí en León los delincuentes no merecen abrazos, merecen la cárcel"

Uno de los mensajes más claros expuestos en el Segundo Informe es la mención a la estrategia de seguridad implementada por Andrés Manuel López Obrador, en la que asegura que el combate al crimen organizado será con ‘abrazos y no balazos'. En ese sentido, Héctor López Santillana afirmó que a la gente no le interesa saber cuántas camionetas se compran o cuantas cámaras hay, les interesa ver resultados.

Comentó que gran parte de la violencia registrada en Guanajuato tiene que ver con la guerra entre grupos delincuenciales y reconoció la captura de uno de esos líderes criminales el mes pasado.

A su vez, precisó que la incidencia delictiva en León disminuyó hasta en un 30 %. Pero fue claro en decir que esto no servirá de nada si no se combate a la delincuencia con toda la fuerza del Ejército Mexicano o la Marina. "Si no hay resultados la estrategia no es la correcta".

Para finalizar, el Gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez, dio un mensaje en este evento virtual, donde informó las próximas obras que tienen contempladas en la ciudad. Mismas que tienen que ver con la construcción del puente sobre el bulevar Hilario Medina así como la modernización del camino a Comanjilla. Asimismo hizo un llamado a la población a no relajar las medidas sanitarias ante el Covid-19.

KD