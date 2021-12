SEG analiza efectos de Ómicron para el regreso a clases de enero

Guanajuato.- El secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Hernández declaró qué en las vacaciones de diciembre se analizará si regresan totalmente de manera presencial los niños a clases o se reduce la movilidad durante la cuarta ola de pandemia en Guanajuato.

"La variante Ómicron nos tiene a todos a la expectativa, buscando evidencias, levantando datos, vamos a estar pendientes, es muy temprano para tomar decisiones en función de lo que está pasando con este virus en diferentes partes de África y del mundo, estaremos muy pendientes"

Añadió que no hay definiciones en este momento de cancelar las clases presenciales en enero por el coronavirus Ómicron, "no podemos tomar decisiones definitivas, expresamos deseos, sí se pueden dar algunas tendencias, pero claramente no podemos tomar decisiones para enero, tenemos que estar sujetos a los números del momento".

Explicó que las autoridades de Salud esperan conocer con más exactitud los daños que pudiera ocasionar la variante Ómicron en las escuelas.

"Estamos a la expectativa de lo que pase en el periodo vacacional, pedimos a la población que vivan con muchos cuidados las fiestas, las reuniones y las actividades, esperando que regresemos con los números tal y como los tenemos en este momento, llevamos 5 semanas consecutivas a la baja de la cantidad de estudiantes y maestros con algún contagio, la semana pasada se registraron menos de 30 casos en todo el sistema educativo, ojalá que sea la misma tendencia".

Agregó que por el momento ya son cerca de 2 mil los niños y maestros contagiados en todo Guanajuato en tres meses de regreso a clases, por lo que desean tener un regreso más seguro en enero.

"Estamos acercándonos a los 2 mil infectados, estamos por encima de los mil 900 casos, son el acumulado de septiembre, octubre y noviembre que está concluyendo, justamente cumplimos tres meses del regreso presencial".

Sobre la protección de la vacuna China Cansino hacia los maestros reconoció que la inmunización de los docentes fue buena y se cuenta con pocos casos de enfermos.

"Los números son fríos, la vacuna es protectora, han existido comentarios que los busca desprestigiar al laboratorio, pero lo real es que se ha comportado bien, el nivel de protección de todo el sector educativo en el país ha sido bueno, se tienen la inquietud de un posible refuerzo, pero los epidemiólogos dicen que se debe de vacunar un refuerzo con Cansino y con todos los laboratorios", concluyó.

JP