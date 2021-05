Se tambalean diputaciones plurinominales del PRI en Guanajuato

Guanajuato.- Durante una sesión de la Sala Regional con sede en Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se revocó el acuerdo plenario del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato que había declarado improcedentes los juicios para la protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano promovidos por cuatro integrantes del PRI: Montserrat Vázquez, dirigente del ONMPRI, por la ex diputada y también ex dirigente del ONMPRI Luz Elena Govea, por la ex regidora de Guanajuato María Esther Garza y por el dirigente del Movimiento Territorial Jaime Martínez Tapia.

Todo lo anterior se suscitó luego la designación de la potosina Ruth Noemí Tiscareño Agoitia a la posición número uno de la fórmula a diputaciones locales plurinominales, quien llegó con todo y la anuencia del presidente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, que a través de un documento sin fecha de emisión, otorgó la autorización de la definición de estas candidaturas a la Comisión Política Permanente del Consejo Político Estatal de Guanajuato.

Con este permiso, Ruth Tiscareño y Alejandro Arias, presidenta y secretario General del Comité Ejecutivo Estatal, respectivamente, repartieron las posiciones así: 1 Ruth Noemí Tscareño Agoitia; 2 Alejandro Arias Ávila; 3 Yulma Rocha Aguilar; 4 David Mercado Ruiz; 5 Anahí Navarrete Porras; 6 Lorenzo Chávez; 7 Yessica Guzmán Huerta; 8 Fernando Ávila González.

Luego de estas definiciones, dirigencias de diferetes organismos y corrientes internas de esta institución partidista acudieron al Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato para impugnar dicha determinación, pero el pleno de dicha autoridad electoral local declaró improcedente todas las impugnaciones, por lo que los inconformes asistieron a la instancia federal.

Ruth Tiscareño y Alejandro Alito Moreno

Fue así que el acuerdo plenario del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (que declaraba la improcedencia de dichas impugnaciones) fue revocado la tarde de este miércoles, lo que significa que la autoridad electoral federal instruyó al órgano electoral local que vuelva a analizar los casos y los resuelva correctamente.

Este escenario abre la posibilidad de que ahora la autoridad electoral local ordene al Partido Revolucionario Institucional reconfigure la fórmula de candidatos y candidatas para diputaciones locales plurinominales, viéndose en la necesidad de quitar a quienes, aparentemente, no cumplen con los requisitos establecidos por la lay, como Ruth Tiscareño.

A través de un boletín, la agrupación de priístas "Rescatemos Guanajuato", dio a conocer que la Ruth Tiscareño presentó una "acta de residencia" expedida por el notario de Guanajuato Daniel Chowell Zepeda, en la que dicho fedatario da fe de que Ruth Tiscareño cuenta con más de tres años de residencia en Guanajuato capital, siendo que hace tres años, y hasta agosto de 2018, la potosina fungía como diputada federal y, por lo tanto, su residencia estaba en la ciudad de México.

En este mismo sentido, no descartaron la presentación de denuncias penales por falsificación de documentos en contra de Ruth Tiscareño, de dos empleados del Comité Directivo Estatal que testificaron ante el notario y hasta del propio notario que expidió el acta.

De acuerdo al Sistema de Información Legislativa (SIL), Ruth Tiscareño nació en San Luis Potosí en noviembre de 1963. Es licenciada en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de aquella entidad. Fue presidenta de la Cámara de Comercio en las delegaciones de Villa de Ramos y Santo Domingo, después operó en esa misma posición pero en la delegación Salinas de Hidalgo y San Luis Potosí. Ha sido dirigente del Movimiento Territorial, Senadora de la República, Diputada Federal; su último cargo en la función pública fue de diputada local en el Congreso de San Luis Potosí, del 2015 al 2018 (LXIII Legislatura).