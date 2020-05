Se superan las 100 muertes por coronavirus en Guanajuato

La Secretaría de Salud de Guanajuato dio nuevos números en su portal para informar sobre la pandemia. La curva del coronavirus crece. Hoy suman mil 176 contagios en el estado, mientras que las muertes ya son 101.

Hoy se sumaron 7 fallecimientos más. Se trata de 6 hombres y una mujer. Lo que destaca en esta situación es que la mayoría de las víctimas padecían de comorbilidades, enfermedades crónicas que se complicaron con la llegada del virus.

Hace más de dos meses cuando llegó el Covid-19 al estado los contagios eran entre 1 y 10 diarios, a partir del 10 de mayo el incremento fue notorio

Uno de los fallecidos era un hombre de 62 años, originario de Huanimaro. Padecía diabetes. Mientras que el otro caso es de un señor de 82 años, que falleció en Irapuato de donde era residente, y sufría artritis. Otro hombre de 89 años originario de Apaseo el Grande, falleció en el IMSS de Querétaro y sufría de obesidad, al igual que un paciente de 45 años que murió en el Hospital General de León. También está el caso de un hombre que murió en Acámbaro. Le detectaron presión arterial, murió a los 77 años. Además de una mujer de 79 años originaria de Romita que sufría de insuficiencia renal.

El único paciente que no padecía enfermedades crónicas tenía 51 años, era residente de Celaya y falleció en el hospital MAC.

Así va el comportamiento del virus en Guanajuato

El virus avanza en el estado. El secretario de Salud de Guanajuato Daniel Díaz anticipó que se espera un pico de contagios entre el 13 de junio y el 4 de julio. Así que las medidas sanitarias persisten. Han solicitado a los ciudadanos que no tengan la necesidad de salir de casa no lo hagan, pues algunos sectores ya han comenzado a trabajar. Y la movilidad podría aumentar, pero la propagación de contagios no ha disminuido.

Hasta ahora van mil 176 casos de coronavirus en el estado, de estos mil 029 son por transmisión comunitaria. También hay 864 casos en investigación, y van 392 pacientes recuperados. Mientras que 8 mil 951 pruebas han sido negativas. Y van 101 muertes a causa de la pandemia.

A partir del 1 de junio se planea el regreso a la ´nueva normalidad´ en México, de acuerdo con el Gobierno Federal. Solo que no todos los estados podrán regresar a sus actividades, dependerá del semáforo que presente la Secretaría de Salud. A través de los colores amarillo, naranja, rojo y verde se va regular la movilidad de los ciudadanos. Solo aquellos que estén en color verde podrán terminar la cuarentena.