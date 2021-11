Se suma al PAN el Alcalde independiente de Santiago Maravatío

Santiago Maravatío.- José Guadalupe Paniagua Cardoso, alcalde de Santiago Maravatío, se suma al Partido Acción Nacional. Con Santiago Maravatío, el PAN obtiene 23 de los 46 municipios del Estado.

El Presidente Municipal participó por la vía independiente en las pasadas elecciones de junio y el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato le otorgó la constancia de mayoría.

Este martes, Paniagua Cardoso manifestó por escrito su solicitud de ingreso a las filas de Acción Nacional, así como la síndica Blanca Lilia Cardoso López, además de los regidores Pedro Flores Murillo, Mayra Cardoso Hernández, Juan Armando Cardoso Chávez, Rosa Echeverría Murillo, y el secretario de Ayuntamiento J. Ángel Narváez Cardona.

Eduardo López Mares, presidente del Comité Directivo Estatal, dio la bienvenida al nuevo alcalde blanquiazul: "La integración de Lupe Paniagua y de su equipo significa sumarse al Sistema PAN. Sabemos que la confianza se gana con años de trabajo, pero también se pierde rápido si la ciudadanía no ve resultados. Así que en menos de lo que canta un gallo, ¡Esperen resultados de Lupe y el PAN para Santiago Maravatío!".

Con esta acción, el PAN llega a 146 regidores y 28 síndicos.

Con esta integración, Paniagua Cardoso podrá vincularse al Sistema PAN y obtener beneficios como capacitación, asesoría y la adhesión de la plataforma electoral al Programa de Gobierno.

Por su parte José Guadalupe Paniagua Cardoso dijo que tomó la decisión al ver la organización y la forma de trabajo del partido en Guanajuato: "Yo soy un hombre de palabra, un hombre de soluciones, no de problemas. Yo no soy político, todos aquí lo saben, pero aún así, doy la cara por todos. Mi objetivo es servir a mi gente. No podemos ser soberbios, necesitamos el apoyo del Estado, es una realidad, desde el principio el Gobierno del Estado se ha mostrado muy respetuoso, institucional, solidario para con nosotros, por eso he tomado la decisión de sumarme al equipo de Acción Nacional".

Con Santiago Maravatío, son 23 los municipios gobernados por Acción Nacional: 1.- Acámbaro, 2.- Apaseo El Alto, 3.- Apaseo el Grande, 4.- Atarjea, 5.- Celaya, 6.- Comonfort, 7.- Coroneo, 8.- Cortazar, 9.- Dolores Hidalgo, 10.- Guanajuato, 11.- Irapuato, 12.- León, 13.- Manuel Doblado, 14.- Pénjamo, 15.- Purísima del Rincón, 16.- Salvatierra, 17.- San Francisco del Rincón, 18.- San José Iturbide, 19.- Santa Catarina, 20.- Santa Cruz de Juventino Rosas, 21.- Santiago Maravatío, 22.- Valle de Santiago y 23.- Victoria.

En el acto de anuncio estuvieron presentes los diputados locales César Larrondo Díaz y Jorge Ortiz Ortega; Gabriel Martínez Murillo, presidente del CDM PAN Maravatío; y Lucy Barrios, secretaria general CDM PAN Maravatío.

JP