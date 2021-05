Se queda Sheffield sin equipo; Marcelino renuncia "mi participación era nula"

León, Gto.- A tres semanas de que concluyan las campañas, el candidato a síndico a la alcaldía de León por Morena, Jorge Marcelino Trejo y seis candidatos a regidores renunciaron a la planilla de Ricardo Sheffield este lunes.

Lo anterior confirmó el propio Jorge Marcelino, quien negó que haya una ruptura con el candidato a alcalde y explicó que su renuncia fue por sus compromisos laborales.

Mi participación prácticamente venía siendo nula, me era complicado asistir a las asambleas de barrio, a las reuniones, por eso pensé ser serio y responsable, decidí dejar el espacio para alguien qué si ha venido trabajando y acompañando, hay buen dialogo con el candidato, no hay ruptura, cero ruptura, hay una excelente relación, me escribo con él, hablamos, todo muy bien.

"Dejamos el espacio para algún otro compañero, hay compañeros trabajando muy fuerte y a mi se me complicó permanecer allí por problemas personales, decidí tomar la decisión, fue eso, agradezco a Ricardo y al equipo la oportunidad que me dieron, les deseo el éxito y el triunfo y que se cumpla la meta, estoy seguro que les va a ir muy bien", dijo Marcelino Trejo.

Aceptó que no dialogó antes con Sheffield sobre su baja de la planilla, "no, veníamos viendo que mi participación era complicada por los tiempos, y yo me venía disculpando de que no podía participar en los eventos, se me cruzaban temas de audiencias y esto se entendió bien, yo pensé que lo ideal es que sea alguien que lo acompaña, por eso generé el espacio, fue lo mejor".

Reconoció que los otros seis regidores son integrantes del colegio de abogados y negó que sean de su grupo, "son todos abogados, pero no son de mi grupo, más bien de todo el proyecto, había más de 120 abogados que estaban sumados a la causa y cada vez eran más, no son cercanos a mí, son cercanos a todos, somos conocidos todos".

Añadió que se va contento con la oportunidad de Morena y a partir del 7 de junio continuará con su campaña como ciudadano independiente, tal y como inició la actual contienda.

Aprendí mucho de la política en dos años, me deja un aprendizaje, debemos todos los ciudadanos ser más participativos, propositivos, con Morena estoy agradecido, mi interés será el mismo como ciudadano, no me desaparezco del mapa, seguiré más activo.

Además de la renuncia del síndico propietario 2 Jorge Marcelino Trejo, también renunciaron otros seis integrantes del Colegio de Abogados de León que estaban como candidatos a regidores y suplentes.

La propietaria a la regiduría 5, Edith Cristina Medina Rosales; el candidato a regidor 6 Dany Ángel Martínez Muñoz y su suplente Alberto Antonio Hernández Mena; la regidora 7 Margarita Carolina Jiménez Revorio; la regidora 9 Gabriela León Lim Velázquez y el candidato a regidor 10 Luis Fernando Cerda Mancilla.