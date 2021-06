Se queda el PAN en Celaya; Javier Mendoza ya es el candidato electo

Celaya, Gto.- Javier Mendoza Márquez ya es presidente municipal electo al haber recibido la constancia de mayoría la mañana de este jueves en el Consejo Municipal Electoral.

Sin embargo, a diferencia de las autoridades electas de León o Irapuato que se reunirán en próximos días con los presidentes municipales para conocer los temas importantes del municipio y proyectos pendientes, Javier Mendoza aceptó que aún no sabe cuándo podría reunirse con la Alcaldesa Elvira Paniagua.

Mencionó además que el gabinete lo presentará a finales de septiembre o principios de octubre, en donde aseguró que se buscará a los mejores perfiles para desempeñar el cargo, sin importar si son militantes del PAN o de cualquier otro partido político.

También aseguró que durante su gobierno no habrá incremento de salarios. Es decir, no habrá ajustes ni incrementos al alza para los integrantes del Ayuntamiento ni para los integrantes de su gabinete. "No estamos aquí por el salario, ese se va a congelar", dijo.

Señaló también que será un presidente callejero para recorrer constantemente las colonias y comunidades para estar cerca de la gente.





sp