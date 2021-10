“Sé que nadie me va a querer como tú lo hacías”, escribió la novia de Arturo

“Aún no puedo creer lo que está pasando, cómo de un momento a otro todo acaba y no hay nada que podamos hacer; y el problema es que vemos lejana la muerte, creemos que nuestros seres queridos nos van a durar hasta que sean viejitos, pero no es así, mi niño con 19 años se nos fue y ha dejado un gran vacío en nosotros”.