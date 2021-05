Se fueron contra Morena y no contra Lorena Alfaro

Irapuato, Gto. Lo que en principio se pensaba que fuera una andanada de ataques en contra de Lorena Alfaro García, candidata del Partido Acción Nacional y el cual actualmente está en el poder en Irapuato, no fue así, pues el debate de los candidatos irapuatenses a la presidencia municipal fresera se centró en realizar señalamientos en contra de Morena y su candidato, José Aguirre Gallardo.

El mensaje más claro lo envió el candidato de Movimiento Ciudadano, Juan Francisco Martínez Arredondo, cuando le dijo a la candidata del PAN, quien lo denunció por presunta violencia política ante el IEEG, que la batalla es contra Morena, no entre ellos.

"Hoy quiero decirle a la candidata de Acción Nacional, Lorena Alfaro, que no se equivoque, la batalla no es entre nosotros, el objetivo es que no llegue Morena", dijo abiertamente durante su intervención para concluir el debate.

Pero no todo quedó ahí: Juan Francisco Martínez Arredondo aprovechó para fijar la postura de Movimiento Ciudadano ante lo que calificó una persecución del Gobierno Federal en contra de candidatos del partido del Movimiento Naranja, particularmente Samuel García, aspirante a la gubernatura de Nuevo León.

"Una pregunta al candidato de Morena: hoy el Gobierno Federal se ha dedicado a perseguir a los candidatos de Movimiento Ciudadano, yo le pregunto: a usted lo cacharon repartiendo billetes, ¿también a usted lo van a investigar? Es pregunta", dijo Martínez Arredondo, al tiempo que mostró una lámina con las capturas del video que circuló en redes sociales en donde se ve al candidato morenista repartir billetes de 500 pesos a personas que dijo eran voluntarios y que les apoyó con dinero para gasolina y que luego iba a reportar ante el IEEG.

Quien también se dejó ir contra Morena y su candidato fue Karen Guerra Ramírez, candidata del Partido Revolucionario Institucional, quien señaló que por lo único que a José Aguirre se le conoce fue por haberse quedado dormido en su primer día como diputado federal.

"No podemos ni debemos permitir que se burlen de nosotros, durmiendo en sus laureles, acuérdate, Irapuato, que el partido Morena hoy representa la destrucción de México y se comienza así, durmiendo plácidamente aun en el primer día de la encomienda, en lugar de leer, de prepárate, de trabajar y de buscar la mejora para los ciudadanos, hay quienes deciden hacer otra cosa".

La situación no quedó ahí: Karen Guerra fue directa y dijo que votar por Morena y su candidato es darle un voto a quienes recortaron el dinero para educación, ciencia y apoyos para niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

"Hoy escuchamos que hay compromiso con la educación, pero aquí el candidato de Morena representa haber dejado sin un espacio digno para el cuidado a más de tres millones de niños con el cierre de estancias infantiles; el mismo candidato, que hoy por cierto quiere pedir tu voto, representa la inadmisible suspensión y eliminación de becas del Conacyt, que significaban la oportunidad para promover el desarrollo de la investigación científica.

"Morena y su candidato, que por cierto hoy habla de un compromiso con la educación, representa la pérdida de presupuestos para mejorar la infraestructura educativa más grande que se ha visto.

"El jefe del partido Morena y de sus candidatos representa la alianza con otros partidos como los que están también aquí y que cínicamente fingen ser autónomos, pero que han sido aliados en la aprobación de estos atropellos en la educación, de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes".

Fabiola Almanza González, candidata del Partido Encuentro Solidario, señaló que Morena ha dado el respaldo a candidatos impresentables y señaló también a José Aguirre Gallardo por el tema de la entrega de billetes.

"Morena representa el peor y más funesto gobierno para los mexicanos, sus candidatos son impresentables: un violador en Guerrero, un pederasta en Puebla, un manoseador en Zacatecas y en Irapuato un político que brincó del PRI y que como diputado la nota más importante la dio porque se quedó dormido pesa sobre de él la sospecha de un fraude".

Y quien también se fue contra Morena y su candidato fue la abanderada del Partido Verde, quien aprovechó para señalar que para ella no ha habido resultados desde el Gobierno Federal.

"Irapuatense, sé que tú no te vas a quedar dormido en tus laureles y vas a votar este seis de junio responsablemente, para no estar esperanzados a quien dice que quiere gobernar a Irapuato y hará un gobierno de transformación, donde no hay resultados contundentes a nivel federal".

KD