Se fue a dar una caminata y desapareció: buscan a Don Gilberto

Lo que recuerdan de él es que llevaba puesto un pantalón beige, camisa blanca, zapato tenis, además de traer su celular y su cartera. Así describen sus familiares a Don Gilberto, un señor de 60 años que desapareció en Guanajuato capital.

Este sábado fue el último día que sus familiares lo vieron, así lo platicaron para el periódico Correo. De una caminata a una desaparición, es el caso de Gilberto Padrón, quien vivía con su hermana.

Su familia vive horas de angustia y desesperación. El día de su desaparición le avisó a su hermana que saldría a tirar la basura, y que después iría a caminar por la Glorieta Santa Fe, un lugar que Gilberto frecuentaba para despejarse. Pasaron las horas y no llegaba, la preocupación ya estaba a la puerta, sus parientes comenzaron con la búsqueda ese mismo día, primero le marcaron a su celular, pero no contestó. El teléfono estaba apagado, cuando intentaron rastrar la ubicación el celular no daba señal, no estaba encendido.

Esta es la Glorieta Santa Fe, lugar al que salió a caminar el señor Gilberto (Foto: Google Maps)

Lo que significaba un paseo se convirtió en una búsqueda. Don Gilberto normalmente iba a dejar la basura a los contenedores cercanos a la Universidad de León, cuentan los familiares. Después daba unas cuantas vueltas a la glorieta, no pasaba de esa zona.

A Don Gilberto lo describen como un señor robusto, moreno, con una estatura de un metro y 65 centímetros, ceja poblada y poco cabello. En su cartel de búsqueda se lee: desapareció en el bulevar Euquerio Guerrero en la ciudad de Guanajuato, el día 30 de mayo de 2020 alrededor de las 7:00 p.m., vestía un pantalón beige y camisa blanca, salió a caminar y no volvió a casa. Ayúdanos a encontrarlo: 477-110-9270.

Desde el domingo circuló este cartel, para dar con el paradero de Gilberto Padrón

Pasaron 12 horas y Don Gilberto nunca llegó, estaba incomunicado. Los familiares acudieron al Ministerio Público para denunciar su desaparición. Pues sus familiares aseguran que no padece de sus facultades mentales para desviarse del camino, y cuentan que es una persona tranquila.

De una caminata a la desaparición. Si tienes información puedes comunicarte al teléfono que proporcionó la familia.

-Con información de Periódico Correo