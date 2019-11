Se forman bajo el sol para tramitar pasaporte en Relaciones Exteriores

"No deberían de estar en este lugar, no tienen la capacidad. Y otra recomendación y sugerencia. Deberían de mudar las instalaciones de la SRE al edificio de gobierno, que para eso fue construido, para que todas las dependencias de gobierno, Municipal, Estatal y Federal, ofrecieran en un mismo lugar todos estos servicios. Se le invirtió muchísimo dinero, no está trabajando ni en un 50% de su capacidad y que lastima que solo parezca una perspectiva visual", señala Ramón Barrón.