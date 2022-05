Se dobla Sheffield ante Gobernación y acepta imposiciones en Profeco

León.- El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla firmó los nombramientos y la incorporación de los nuevos directores de Verificación y de las 38 Oficinas de la Defensa del Consumidor de la Profeco.

Ricardo Sheffield entrega a Guillermo Carlos Priego de Wit su nombramiento como Director General de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles. (Foto: Especial)

Lo anterior lo dio a conocer la dependencia a través de un comunicado, donde señaló el nombramiento que realizó el Procurador Federal del Consumidor de sus dos nuevos funcionarios para ser los nuevos directores generales de Verificación y de las oficinas estatales conocidas como oficinas del Consumidor, Odeco.

Te puede interesar Despiden a 3 colaboradores de Sheffield sin avisarle; los acusan de anomalías

"El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, nombró y dio posesión hoy a dos nuevos funcionarios de la dependencia, ellos son Guillermo Carlos Priego de Wit, como Director General de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles, y Rubén de Jesús Cervantes González, como Director General de Oficinas de Defensa del Consumidor", señaló el comunicado.

Sin embargo, sobre el nuevo Director Jurídico, el político de Irapuato Miguel Ángel Chico Herrera, no se habló nada al respecto en el boletín enviado por la dependencia que dirige el político leonés.

El pasado miércoles 4 de abril la Secretaría de Gobernación informó sobre el despido de tres servidores públicos de la Profeco debido a denuncias sobre presuntas irregularidades de carácter administrativo y jurídico al interior de varias áreas del organismo.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino, acordaron realizar los nuevos nombramientos en la Profeco.

En el documento se cita el nombramiento del irapuatense Miguel Ángel Chico Herrera como Subprocurador Jurídico, y los tabasqueños Guillermo Carlos Priego de Wit como Director General de Verificación de Defensa de la Confianza de Combustibles y Rubén de Jesús Cervantes González como Director General de Oficina de Defensa del Consumidor. Estos dos últimos ya fueron firmados por el Procurador y está pendiente la situación de Chico Herrera.

Los que dejaron el cargo fueron Francisco Javier Chico Goerne Cobián, quien ocupaba el puesto de Subprocurador Jurídico de la Profeco, así como Marijhose Nava Covarrubias, como Directora General de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles, y Diego Sandoval Ventura, como Director General de Oficinas de Defensa del Consumidor.

Segob y Función Pública agregaron que también están sujetas a revisión las titularidades de las 38 oficinas de la Defensa del Consumidor en todo el país.

Las denuncias de presuntas irregularidades fueron presentadas ante las secretarías de la Función Pública, de Gobernación y ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR).

Minutos después de darse a conocer por la mañana del miércoles la remoción de tres directivos de la Profeco por las denuncias ciudadanas, Ricardo Sheffield señaló que no existen irregularidades en Profeco y desconoció los nuevos nombramientos.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el recién nombrado Subprocurador Jurídico de la Profeco, Miguel Ángel Chico Herrera. (Foto: Especial)

"Ninguna irregularidad hay en Profeco. Ni causa, ni proceso. Hoy estuve con el Señor Presidente, y ni hoy, ni ningún otro día me ha preguntado o informado de alguna irregularidad. No he firmado nombramientos, no les veo sustento", escribió en sus redes sociales.

Dos días después del señalamiento, el procurador del Consumidor firmó los nombramientos que realizó la Segob.

JP