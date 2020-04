Se dispara el coronavirus en Guanajuato, van 332 casos y 28 muertes

A casi dos meses de que el coronavirus llegara a Guanajuato van cientos de contagios. Hasta hoy son 332 pacientes de Covid-19 en el estado. De acuerdo con la información de la Secretaría de Salud Estatal.

De un día a otro aumentaron 31 personas en el marcador. Ayer eran 301 contagiados. Los casos de transmisión comunitaria también crecen, ya son 201. El virus se da entre una persona y otra, ya no es necesario tener contacto con los extranjeros.

Las familias guanajuatenses han sufrido pérdidas, van 28 fallecimientos por el virus. Hoy se sumaron tres víctimas más. Se posicionan así: Salamanca 6, Celaya 5, Acámbaro 3, Moroleon 3, Guanajuato 2, León 2, Valle de Santiago 1, Silao 1, Salvatierra 1, San Luis de la Paz 1, Romita 1, Pénjamo 1 y Cortazar 1.

Así son las cifras del tablero de Salud del Gobierno del Estado

Te puede interesar "Yo tenía coronavirus y viví aislada en León": Laura

Hasta ahora hay tres municipios en los que hay más contagios. Se trata de León, con 82 casos. Salamanca en segundo lugar con 57 contagiados y también Irapuato con 38 infectados. En consecuencia, estas ciudades son las que más contagios comunitarios tienen.

Aún hay lugares a los que el virus no ha llegado. Son estas pequeñas ciudades: Atarjea, Coroneo, Cuerámaro, Doctor Mora, Huanímaro, Jaral del Progreso, Manuel Doblado, Ocampo, Pueblo Nuevo, Purísima del Rincón, San Diego de la Unión, San Felipe, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, Santa Catarina, Tarandacuao, Tierra Blanca, Victoria y Xichú.

Los municipios que están pintados de color verde no tienen ningún caso de Covid-19, en los de color amarillo hay pacientes sospechosos y los de color rojo son las ciudades en las que hay contagios

Te puede interesar Carta de dos contagiados: superamos el Covid, nos quedamos en casa

Las medidas preventivas siguen siendo las mismas. No salir de casa, tomar distancia entre una persona y otra, no saludar de mano o beso, lavarse las manos y no tocarse el rostro. La intención es que el virus no corra con rapidez y el Sistema de Salud no colapse.

En Guanajuato hay 750 personas sospechosas de Covid. Mientras que 3 mil 926 casos se han descartado. Y gracias al aislamiento y atención médica se han recuperado 95 pacientes.





IO