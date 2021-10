Se desploma frente a Plaza Obelisco tras sufrir un infarto

La mañana de este lunes un hombre identificado como José Luis, de 77 años, murió frente al paradero de autobús de Plaza Obelisco, en el bulevar Vicente Valtierra, tras sufrir un infarto. Se desplomó frente a las personas que estaban cerca.

Eran las 10:18 a.m. cuando José Luis iba saliendo de la Plaza para dirigirse al paradero ubicado en la esquina de los bulevares Hilario Medina y Vicente Valtierra, en la colonia La Carmona. Fue en ese momento cuando se desvaneció y su cuerpo cayó el suelo. Según el Periódico AM el adulto mayor habría sufrido un infarto, aunque la Secretaría de Seguridad Pública no detalló las causas de la muerte en su reporte.

"Fallecido en vía pública por causas que se ignoran", informó la autoridad. La víctima vestía pants verde, y zapatos negros. No presenta huellas de violencia.

Antes de percatarse de su muerte, testigos intentaron ayudar al hombre pero ya no tenía vida. Paramédicos confirmaron su fallecimiento a la llegada. El personal de la Fiscalía levantó el cuerpo, se desconoce si los familiares de la víctima fueron notificados o llegaron a la escena.

Esta muerte ocurre a tres meses del extraño fallecimiento de un taxista a las puertas del Seguro Social, también en León. El pasado 9 de julio, la víctima se estacionó frente al área de urgencias pero ya no alcanzó a entrar a pedir atención, falleció afuera del área de urgencias de la T-21.





