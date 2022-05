Se descarta Diego Sinhue para candidatura presidencial de 2024

Guanajuato.- Aunque ha sido uno de los perfiles que en las últimas encuestas ha mejorado sus números de aceptación, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que no buscará la candidatura a la presidencia de la República para 2024.

Comentó Rodríguez Vallejo que esta ocasión no aplicará la frase de "ni me encarto ni me descarto" con la que compartió sus aspiraciones en 2017 de buscar la candidatura al Gobierno de Guanajuato, y ahora señaló que no buscará participar en las elecciones para la presidencia de la República de 2024.

"Hoy sí te digo con toda claridad que me descarto, yo no tengo la intención de buscar la presidencia de la República, estoy concentrado y seguiré concentrado en Guanajuato, me interesa cerrar bien la administración, dejar buenas cuentas a los guanajuatenses, cumplir y a lo que sigue, irme a mi vida privada", indicó.

Agregó que no entra en sus planes personales buscar la candidatura para Presidente de México.

"Sinceramente no está en mi plan de vida, yo hice un compromiso con los guanajuatenses, ser gobernador sólo se puede una vez en la vida, hay que aprovecharlo al máximo y yo estoy concentrado ahorita en eso".

El Gobernador señaló que el próximo proceso, de acuerdo con los tiempos electorales, comenzaría en septiembre de 2023 y agregó que quienes tengan aspiraciones para buscar una candidatura cuentan con poco menos de un año y medio para que los resultados de su trabajo hablen por ellos y así ser tomados en cuenta por el partido al que representarán pero principalmente por la ciudadanía.

Rodríguez Vallejo dijo que todos tienen el derecho legítimo de aspirar a conseguir una candidatura para algún cargo público como la presidencia de la República.

"La mejor manera para poder lograrlo (conseguir una candidatura) es que el trabajo y los resultados de cada persona sean lo que hablen, para poder ser tomados en cuenta, porque hay muchos que quieren llegar a conseguir una candidatura, pero no todos podrán lograrlo", dijo.

PAN nacional no descarta a Diego como presidenciable

A pesar de que Diego Sinhue compartió que no buscará ser candidato a la presidencia de la República, Marko Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), no descartó al Gobernador de Guanajuato como presidenciable, pero señaló que se deben esperar a los tiempos electorales.

"Llegará el tiempo, llegará el momento y Acción Nacional tiene muy buenas cartas, por cierto, nuestros Gobernadores y sólo le pongo algunos ejemplos, además del propio Diego Sinhue que él se ha auto descartado, pero nosotros en Acción Nacional no lo descartamos", dijo el líder panista.

CM