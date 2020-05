¿Se deben pagar o no las colegiaturas ante la suspensión de clases?

El primero de abril, la Procuraduría Federal del Consumidor PROFECO, dio a conocer que las colegiaturas sí deben pagarse, y aunque el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación DOF, no elimina la obligación del pago de colegiaturas -porque la contingencia está denominada como causa de fuerza mayor- las escuelas privadas no pueden continuar dando clases.

Según Profeco, las colegiaturas sí deben pagarse.

Te puede interesar Escuelas privadas contra padres de familia por el pago de colegiaturas

En su mayoría de las instituciones educativas han implementado clases en línea para continuar con el ciclo escolar. Sin embargo y de acuerdo a Profeco, el cobro de las colegiaturas correspondientes a marzo y abril tendría que ser considerado bajo circunstancias especiales, dado que la clase virtual reduce gastos de luz, agua y otros servicios para los planteles.

En este sentido, Ricardo Sheffield Padilla, procurador federal, señaló que es conveniente que las escuelas y los padres y madres de familia o alumnos y alumnas, puedan conciliar y acordar condiciones de flexibilidad para realizar los pagos, que pueden ir desde parcializarlos, meses sin intereses, cuota reducida o alguna otra modalidad que sea conveniente tanto como para las instituciones como para la comunidad estudiantil.

Ricardo Sheffield Padilla, procurador federal de Profeco.

"Es importante reiterar que la emergencia sanitaria no es pretexto ni libera al consumidor de sus obligaciones de pago, ya que no recibe clases debido a una causa de fuerza mayor. Profeco estará atenta para atender quejas que pudieran presentarse ante esta eventualidad y favorecer la conciliación entre las partes", informó Profeco a través de un comunicado.

PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DENUNCIAN BLOQUEOS Y AMENAZAS DE LA UNIVERSIDAD INCARNATE

Padres de familia han dirigido una carta pública sobre la situación actual con la Universidad Incarnate Word Campus Bajío, ubicada en Irapuato, ante la pandemia del covid-19. En el texto señalan que están decepcionados por lo que está pasando en esta institución educativa; acusan que con el pretexto de la emergencia sanitaria, el campus está cerrado, no atienden las llamadas, ni correos y solo han bloqueado el acceso al servicio de educación en línea.

Universidad Incarnate Word Campus Bajío.

Te puede interesar Padres de familia no se salvan de pagar colegiaturas: Profeco

Asimismo, denuncian que bajo la amenaza de que si no se pagan las colegiaturas para el 25 de mayo, incluyendo junio, las alumnas y alumnos no podrán presentar exámenes finales. "En medio de esta pandemia que ha golpeado de manera brutal la economía de la mayoría de las familias del mundo entero, donde reconoces que tienes un compromiso con la escuela y lo vas a cumplir pero solo estás pidiendo tiempo, la Universidad no solo no lo otorga, sino que se niega dar la cara", reprochan.

Además, se acusa a José Antonio López Verver (Rector de la institución), de haber advertido con quitar las becas a los estudiantes que han tenido las intenciones de levantar la voz y exhibir sus inconformidades ante la actuación de la Universidad, pues están negando los accesos en línea a los estudiantes que tienen incluso un mes de retraso.

José Antonio López Verver, Rector de la Universidad Incarnate Word Campus Bajío.

"... La ley marca que después de tres meses la escuela podrá dar de baja al alumno por incumplimiento en el pago. Las faltas acumuladas por el bloqueo de ellos mismos (la Universidad) pondrán a muchos chicos en extraordinarios, incluso si son alumnos de alto rendimiento, pero sus papás no pueden pagar ahorita", indica la denuncia.

Finalmente, el comunicado expone que existe gran desesperación por no recibir la atención que esperan de la institución, por lo que exigen un cambio de administración, empezando por el Rector y su Consejo Administrativo.

Carta de los padres de familia de la UIW Bajío.

La Silla Rota trató de comunicarse con la Universidad para lograr una entrevista con el Rector y conocer su versión sobre estas acusaciones. Sin embargo, no se tuvo respuesta vía telefónica ni a través de las redes sociales.

ZP