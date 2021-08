Se cumplen 30 años de "El Ramonazo", el inicio de la era del PAN en Guanajuato

León.- Este domingo 29 de agosto se cumplen 30 años del llamado "Ramonazo" que sacó al PRI del poder estatal en Guanajuato en 1991.

Ese día el entonces candidato del PRI al Gobierno de Guanajuato, Ramón Aguirre Velázquez, renunció a la gubernatura, después de un movimiento social encabezado por Vicente Fox Quesada que reclamaba un fraude electoral.

Guanajuato vivió un hecho histórico en el país que fue conocido como La Concertacesión, debido a que después de fraude del PRI el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, aceptó entregar el gobierno a Carlos Medina Plascencia del PAN a cambio de que terminaran las manifestaciones en las calles de Guanajuato.

La elección de la gubernatura fue el 18 de agosto de 1991.

El ex regente de la Ciudad de México, Ramón Aguirre Velázquez "ganó oficialmente" las elecciones para gobernador de Guanajuato, según dio a conocer el órgano electoral controlado por la Secretaría de Gobernación. Sus rivales fueron Vicente Fox Quesada por el Partido Acción Nacional (PAN), Porfirio Muñoz Ledo por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Rosa María Hernández por el Partido Demócrata Mexicano (PDM).

Previo al fallido intento del PRI por mantenerse en el poder en Guanajuato, el 5 de mayo Fox amenazó con no dejar llegar al revolucionario y luego de registrarse, en la escalinata del Teatro Juárez lanzó la arenga "aún quedan alhóndigas por incendiar".

Posteriormente el 18 de mayo de ese año, la entonces Comisión Estatal Electoral negó las candidaturas de Muñoz Ledo del PRD y el mirista Adolfo Andrade, mismas que el Tribunal Estatal Electoral tiró la decisión de la CEE y les repuso el registro.

Fox nunca reconoció el triunfo de Aguirre, mientras que Muñoz Ledo y Hernández le levantaron el brazo a Fox. La discusión se alargó hasta el 22 de agosto cuando las autoridades electorales del estado entregaron el triunfo a Aguirre con un supuesto y contundente 53% de la votación, contra el 35% de Fox y el 8% de Porfirio.

Fox Quesada realizó una movilización masiva para presionar a Ramón Aguirre a renunciar, quien tampoco tenía el respaldo de Los Pinos ocupado por su anterior rival Carlos Salinas de Gortari, quien al interior del PRI nacional declaró que se oponía a apoyar un fraude de priistas locales guanajuatenses.

El 29 de agosto el ex regente de la Ciudad de México, Ramón Aguirre hizo oficial su renuncia con el discurso "estoy plenamente convencido de que esa es la parte que me corresponde para preservar la concordia y la paz de Guanajuato".

Al día siguiente de la renuncia, (30 de agosto), las negociaciones entre los panistas y Salinas de Gortari en Los Pinos, inclinaron la balanza para que el Congreso del Estado concretara la "concertacesión" y se propusiera a Carlos Medina Plascencia como gobernador interino en lo que se organizaban nuevas elecciones en 1995.

Se dice que Salinas se negó a entregarle el poder a Vicente Fox por que le tenía animadversión y en la "concertacesión" decidió que Carlos Medina, casado con Martha Padilla y afín a Cecilia Occelli, esposa de Salinas, fuera el elegido.

Por cierto, se dice que la palabra "concertacesión" fue inventada por Medina Plascencia, que es una composición de los vocablos "concertar y ceder".

Los priistas de Guanajuato tuvieron que soportar la decisión que se tomó desde Los Pinos y el pueblo vivió casi un mes de tensión política entre tres gobernadores: Ramón Aguirre el electo derrocado antes de llegar al trono, el vigente Rafael Corrales Ayala del PRI y el interino designado Carlos Medina Plascencia. El panista llegó al poder el 26 de septiembre y lo entregó el 25 de junio de 1995 a Vicente Fox Quesada.

Después del interinato Medina Plascencia se mantuvo en planos nacionales de la política mexicana siendo senador, diputado federal y aspirante a la presidencia del PAN. En 2015 regresó brevemente a la política como Síndico de León.

Vicente Fox renunció a la gubernatura en agosto de 1999, para ganar la Presidencia de la República (2000-2006). Desde entonces administra su museo y Centro Fox en el rancho San Cristobal.

Después de Medina y Fox, han sido gobernadores los panistas Juan Carlos Romero Hicks (2000-2006), Juan Manuel Oliva Ramírez (2006-2012), Miguel Márquez Márquez (2012-2018) y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (2018 – 2024).

La llegada del PAN al poder hace 30 años, a través de la concertacesión, marcó el inicio de una nueva época administrativa en Guanajuato. Desde entonces el Partido Acción Nacional ha ganado en 5 ocasiones la gubernatura del Estado y el PRI no ha vuelto a ser competitivo. Después de El Ramonazo, el ex candidato Ramón Aguirre Velázquez no volvió a ocupar cargos importantes en el Gobierno Federal y desapareció de la vida pública. Ramón Aguirre se dedicó a administrar sus negocios y reapareció veinte años después en eventos del tricolor y en responsabilidades menores en el Comité Directivo Estatal.

PR/PCC