"Se conectan dos días a la semana y 40 minutos": clases en escuelas públicas

León-. Diego y Gael se cambiaron de una escuela privada a una escuela pública. El dinero de sus padres no alcanzaba y el pago de colegiatura no bastaba para la carga de trabajo que padecían todos los días. Pero cambiarse a una escuela pública ahora ha significado convertir a su madre en maestra, ella resuelve dudas y los maestros solo hacen video llamada dos veces por semana.

Roxana, de 33 años, madre de los pequeños, dice que "sí es menos el aprendizaje" en una escuela de Gobierno. Diego, de 8 años, cursa tercero de primaria, y Gael, de 6 años, va en primer grado. Ambos reciben las tareas una vez a la semana, para entregarlas al día, o todas juntas los viernes.

"Las enviamos (las actividades) por whatsapp, Diego que está en tercero casi no se conecta, y Oscar que está en primero, se conecta jueves y viernes, como 40 minutos, es opcional, quien pueda conectarse".

A las pocas clases en línea que dan en las escuelas públicas se suma la falta de conectividad de los niños, muchos no tiene internet, dice Roxana.

"Hay veces que se conectan dos niños, por mucho cuatro niños, y pues sí, yo creo que no es el mismo aprendizaje, yo creo por eso las maestras no hacen la video llamada porque no se conectan, para uno o dos (alumnos), pues no".

Te puede interesar León: Hoy regresaron 46 escuelas privadas a clases; escuelas públicas esperan

SER MAESTRA Y MAMÁ

Roxana se volvió maestra de un día para otro. Desde el inicio de la pandemia (marzo 2020) se sumó un lápiz y una libreta a sus quaceres del hogar. Cuenta que cuando sus hijos estaban en una escuela privada "aprendían más" porque había un maestro que se conectaba todos los días, y los guiaba en sus dudas.

Ahora, en la escuela pública, si hay algún problema con las matemáticas o las ciencias, ella o su esposo Oscar tienen que sortear los temas, porque las maestras no hacen videollamada para explicarle a un solo niño o a dos.

"Si uno sabe muy poquito, pues ellos se quedan con duda (...) nada que ver con una particular que ahí se conectan diario, las maestras diario los conectan y les están explicando dos horas, y aquí en la de Gobierno no, porque no todos tienen la posibilidad de conectarse".

"EL TRABAJO ES EN CONJUNTO: PAPÁS Y MAESTROS"

Erika, de 32 años, otra madre entrevistada, dice que el trabajo en el aprendizaje de los niños es en conjunto. A pesar de que su hija Sofía, de 6 años, y Uriel, de 5 años estudian en un kínder público, ella asegura que sí están aprendiendo.

"Nos tienen agregados a un grupo de whatsapp, al inicio de la semana nos comparten una tablita con actividades de la semana. Nos explican la actividad diario, para que nosotros la hagamos con nuestros hijos, y en la tarde les mandamos la evidencia"

"La verdad que sí hay aprendizaje y sí hay un trabajo en conjunto", dice Erika.

Las escuelas públicas han sido vandalizadas tras un año de pandemia, en algunas ya pintaron la fachada y se prepararon para el retorno (Foto: Archivo/ La Silla Rota)

PUEDES LEER: ARRANCARÁ UG CLASES HÍBRIDAS EL 9 DE AGOSTO

Aunque acepta que tal vez tiene esa opinión porque sus hijos no han estado en una escuela privada, pues al hablar con sus vecinas, se da cuenta que sus hijos se conectan en línea todos los días, cerca de tres horas. En contraste, Sofía y Uriel hacen video llamada cada 15 días, pero asegura que los maestros diario están pendientes para resolver dudas.

"Video llamadas realizamos una vez cada quince días, como son grupos grandes, los maestros hacen grupos como de 10 alumnos por día, la videollamada es para realizar una actividad en conjunto"

Erika dice que los padres cumplen un importante rol en las clases virtuales.

"Creo que todo depende de los papás, que les ayudemos a nuestros hijos a hacer las actividades"

¿CUÁNDO REGRESAN A LAS ESCUELAS PÚBLICAS?

El 11 de mayo 46 escuelas privadas de León regresaron a clases presenciales, como parte de una prueba piloto en el estado. La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) no ha dado una fecha tentativa para el retorno de las escuelas públicas, aunque extraoficialmente se dice que en agosto volverán los de nivel básico, esto no es oficial.

Mientras, los padres de familia juegan un doble rol.