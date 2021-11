Saturación de cárceles en Guanajuato es por combate a incidencia delictiva: AMLO

Guanajuato-. Desde Irapuato, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la saturación de reos en las cárceles del estado es "porque se está actuando" contra la incidencia delictiva, esto ante la petición del gobernador Diego Sinhue sobre un nuevo penal en la entidad.

El gobernador destacó que en este sexenio se han capturado al doble de delincuentes que en el anterior, cuando gobernó Miguel Márquez (2012-2018), cuando se encarcelaron a 850 personas, actualmente suman 2 mil 200 sentenciados. Aseguró que las cárceles están llenas y que esto ha llevado a una sobrepoblación en Guanajuato, ese fue uno de los dos temas que destacó y solicitó priorizar al presidente.

"El tema primero de las prisiones, uno delos datos que no vienen aquí es que hemos metido a la prisión el doble (de delincuentes) de los que se metieron el sexenio anterior. Eso nos ha provocado un estrés en el tema de la sobrepoblación (...) lo que hemos pedido al presidente es un apoyo para ver opciones de cómo podemos construir un nuevo cereso, ampliar los que se tienen o trasladar reos, nos ha otorgado el presidente a través de la secretaria Rosa Ícela una mesa de trabajo para resolver este problema".

El gobernador coincidió con el presidente, señalando que la saturación en las cárceles se debe a la coordinación que hay en materia de seguridad para encerrar a los delincuentes.

Ante la problemática, AMLO propuso como primera etapa hacer uso del penal federal que hay en Ocampo, dijo que de no resolverse apoyará a Guanajuato con un crédito en Banobras, y como última alternativa ayudaría con las Asociaciones Público Privadas (APP).

Además del abastecimiento de agua con El Zapotillo en Guanajuato, este fue uno de los temas prioritarios que se trataron en la Zona Militar de Irapuato, a donde acudió el presidente para hacer su conferencia mañanera.

SOBREPOBLACIÓN DE REOS AL 45%

Las cárceles de Guanajuato están llenas, el gobernador dijo a los medios este jueves que se necesitan recursos para hacer un nuevo penal para frenar la sobrepoblación en las cárceles que llega al 45%, y que una de las alternativas para construir una nueva cárcel es invertir con participación privada, tema que en palabras del Gobernador no le agrada a López Obrador.

"Tenemos el problema ahorita que hemos metido a tantos delincuentes a prisión, que necesitamos ampliar los penales o hacer uno nuevo, sabemos que el Presidente es muy crítico por la construcción de penales con participación privada, pero una prisión nueva a de costar entre 3 y 5 mil millones de pesos, son 50 hectáreas que se necesitan, no tenemos dinero, ya no puedo pedir deuda, ya comprometí 10 mil millones, la única forma de hacerlo es con participación privada, pero eso es lo que ha criticado el Presidente, prisiones que se hicieron por esta vía, no quiero forzar un tema que no da".

?? #EnLaMañanera | Diego Sinhue destaca que el trabajo coordinado con el gobierno federal sí da resultados. #yn https://t.co/BMyZhXfhY4 pic.twitter.com/jL6dYz5MFY — La Silla Rota (@lasillarota) November 26, 2021

Recordó que en el 2018 había un colchón del 20% y actualmente ya se superó con más del 45%, además de que proyecta que para el 2024, al final de su administración, requerirá 3 mil 500 espacios más en penales.

"No se ampliarían todos los penales, necesitamos recursos, nos llevamos mucho dinero, no es fácil hacer uno nuevo, sería fácil trabajar día y noche, pero en una función sólo se puede trabajar de noche cuando están los presos en sus celdas, eso atrasa la obra y la encarece, la mejor opción es una nueva, pero no tengo dinero ni puedo pedir deuda, la opción es con iniciativa privada, pero si va a haber una oposición y críticas del Gobierno Federal, para qué nos arriesgamos, mejor pedimos dinero para ampliar, la sobrepoblación es del 45% en los penales estatales", concluyó.