Sapica se blinda contra el coronavirus: reparten gel antibacterial y prohíben saludar de mano y beso

Cuando la gente ingresa al Poliforum para visitar la edición 82 de Sapica, los empleados les piden que estiren sus manos para ofrecerles gel antibacterial. Si los visitantes no lavan sus manos con este desinfectante no pueden entrar. Así son las medidas preventivas para evitar que exista un contagio de coronavirus en León.

El coronavirus ha hecho que los leoneses y el resto del país tomen precauciones. El objetivo es evitar la propagación de esta epidemia, pues hasta ahora hay cinco casos de coronavirus en México, y 21 personas sospechosas de portar el virus.

Los visitantes de Sapica, decían: “no, mejor de lejitos, ya ves el coronavirus”. Los organizadores del evento que inició hoy, prefirieron tomar las medidas necesarias para prevenir el coronavirus. La gente no pasa por las puertas principales sin antes enjuagar sus manos con gel antibacterial, pues el gobierno municipal ayer anunció que esta es una de las medidas, y la otra es no saludar de mano y beso.

“Hoy dejemos de lado el saludo de mano y mejor nos enviamos un saludo militar en señal de respeto y de prevención; predicar con el ejemplo hoy que ya tenemos confirmados los primeros casos de coronavirus en nuestro país”, expresó el alcalde Héctor López Santillana.

Así, los visitantes de Sapica se dieron un momento para lavar sus manos, y atender los cuidados para evitar algún contagio.

La edición 82 de Sapica arrancó esta mañana. Son 30 los países invitados a la exposición de moda, calzado y color. Casi 3 mil empresas expositoras recibirán a 21 mil visitantes. La cita es del 3 al 6 de marzo. La finalidad es aprovechar las tendencias Otoño-Invierno 2021 para cerrar negociaciones entre los productores locales y los empresarios foráneos.

Estas son las nuevas medidas para prevenir la propagación del coronavirus

- Lavarse manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón

- Lavarse las manos con agua y jabón o usando un desinfectante a base de alcohol mata los virus que pueda haber en sus manos

- Mantenga una distancia mínima de 1 metro (3 pies) entre usted y cualquier persona que tosa o estornude

- Cuando alguien tose o estornuda, despide por la nariz o por la boca unas gotículas de líquido que pueden contener el virus

- Si está demasiado cerca, puede respirar las gotículas y con ellas el virus de la COVID-19, si la persona que tose tiene la enfermedad

- Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Las manos tocan muchas superficies y pueden recoger virus. Una vez contaminadas, las manos pueden transferir el virus a los ojos, la nariz o la boca. Desde allí, el virus puede entrar en su cuerpo y causarle la enfermedad