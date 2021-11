Sapal debe acordar ya, con familias de fallecidos en su Planta: Guerrero Horta

León.- El presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, Antonio Guerrero Horta exhortó a Sapal a llegar a un acuerdo con las familias de los 5 trabajadores que perdieron la vida hace un año en la Planta Tratadora de aguas negras.

"Eran trabajadores de Sapal, la paramunicipal debe de responder de acuerdo a los lineamientos y las leyes vigentes en el Estado, y tienen que tener acercamiento con las familias, primero para sensibilizar el tema y segundo para llegar a acuerdos y dejar la puerta abierta, resolverlo antes de que acabe el año, tiene que ser a la de ya, las familias están muy inquietas, en el PAN estamos seguros que así será", dijo Guerrero Horta.

Reconoció la intervención de la Alcaldesa para ponerle fin al problema que viene desde la administración anterior.

"Reconozco el acercamiento que tuvo la alcaldesa Alejandra Gutiérrez con las familias de los trabajadores e inclusive con el Consejo del Sapal, ellos deben de asumir su responsabilidad en atender ese tema y atender a las familias, darles lo que les corresponde, indemnizar a las familias, es un acto de humanidad".

Expresó que Sapal no puede zafarse de la responsabilidad y debe liquidar lo antes posible a los familiares de los trabajadores fallecidos conforme a lo que indica la Ley.

"Agradezco el vínculo de la alcaldesa con los familiares, pero SAPAL no puede zafarse de esa responsabilidad que tiene, debe de atenderlos, escuchar a las familias y llegar a acuerdos, de acuerdo a la Ley, lo que corresponda de acuerdo a la Ley con cada una de las familias".

Señaló que a un año de complido el accidente y el fallecimiento de los trabajadores, no debe de continuar sin una resolución para los familiares.

"No se me hace correcto, desde luego no se me hace correcto el tema, eso debió de haberse atendido de inmediato, al momento de surgir el problema, desde luego aquí se empezaron algunos procesos legales, que tienen que correrse, y hay que recordar que los funcionarios públicos únicamente deben de hacer lo que la Ley les permite".

Reconoció que para poder entregar un recurso de más, como lo señalan los familiares de los trabajadores, "tiene que correrse un proceso legal en este caso y después no caer como falta de responsabilidad como servidores públicos, la Ley es muy clara, pero los tiempos están corriendo".

Dijo que en la administración actual se está buscando darles un resultado favorable lo antes posible, "Esa parte de sensibilidad, de atención y de responsabilidad de darles un resultado favorable tiene que hacerse en cualquier momento".

Concluyó que Sapal y el Consejo Administrativo debió haber llegado a un acuerdo con los trabajadores de forma directa, sin abogados intermediarios, debido a que eran sus trabajadores.

