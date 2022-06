Santa Fe Klan deja ´plantado´ al Cervantino

Guanajuato.- El reconocido rapero de Guanajuato capital, Santa Fe Klan, no participará en el Festival Internacional Cervantino (FIC).

El cantante Ángel Quezada Jasso no asistió a una reunió concretada con el comité organizar del evento, por lo que se determinó dicha decisión.

Fue la propia directora del Festival Internacional Cervantino, Mariana Aymerich Ordoñez, quien dio a conocer sobre la ausencia del cantante.

Explicó que, de inicio, el cantante sí estaba considerado para participar durante el evento, además de en la también llamada Fiesta del Espíritu, en su edición número 50.

Mencionó que los organizadores buscaron un encuentro y lo agendaron con el fin de oficializar la participación de Santa Fe Klan.

Pero finalmente Quezada Jasso no llegó a la cita, por lo que su presentación no está contemplada para el evento.

Aymerich Ordoñez explicó que el cantante fue el que no llegó pese a la espera de los organizadores.

Finalmente, la directora manifestó que luego de la participación de Santa Fe Klan en el Vive Latino 2022, implicaba un factor para que no participara en el FIC.

"El que no pudo llegar fue él, ahí lo estuvimos esperando, pero no llegó, pero no pasa nada, no se concretó.

"El festival es un momento extraordinario, en un lugar extraordinario y recibe a artistas que no se hayan presentado recientemente", dijo.

JJ/JP