Sancionarán al agente de Tránsito que hizo este grosero gesto a un conductor

La noticia saltó en redes sociales y se hizo viral en muy poco tiempo. Un ciudadano de Guanajuato captó la imagen que abre esta información y en la que se puede observar a un agente de Tránsito de Guanajuato capital haciendo un obsceno gesto a un conductor al que acababan de retirar la placa del vehículo. Según el presunto infractor, la sanción fue "arbitraria" porque se encontraba estacionado en su propia cochera.

La cosa no hubiera pasado de ahí si el ciudadano no hubiera tenido la habilidad para captar el momento preciso en el que los agentes se dirigen a él con un gesto impropio de un un funcionario público. La imagen se propagó por las redes y al Ayuntamiento de Guanajuato no le quedó otro remedio que intentar frenar el escándalo.

“Lamentamos mucho esta situación nos avergüenza mucho y nos indigna como municipio que elementos de la corporación hagan este tipo de situaciones. Por otro lado agradecemos que demanden estos actos antisociales, que nos avergüenza como institución y tenemos que actuar con todo el rigor de la ley”, aseguró Héctor Corona, secretario del Ayuntamiento, en conversación con periodistas locales.

La desafortunada imagen ha provocado una avalancha de críticas y comentarios. El usuario afectado se llama Rafael Guaida y con la publicación de las fotografías intenta demostrar la actitud déspota y grosera los agentes de Tránsito que se llevaron la placa de su vehículo y le infraccionaron en su propio estacionamiento.

Héctor Corona explicó que tras propagarse la denuncia en redes sociales se instruyó la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que iniciara la investigación correspondiente en el Consejo de Honor y Justicia.

"No podemos permitir nque los funcionarios públicos se comporten de esa manera y manchen la imagen de la corporación", precisó el secretario del Ayuntamiento de Guanajuato.

La imagen publicada por el vecino de la Rivera de la Presa ha tenido un gran impacto mediático. Y la denuncia ha surtido efecto pues las autoridades municipales han anunciado ya que tomarán medidas contra los agentes involucrados en este vergonzoso suceso que no deja en muy buen lugar a la administración del panista Alejandro Navarro.

JC