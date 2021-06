Sancionan a síndico "misógino": una semana suspendido sin sueldo

Guanajuato, Gto.- El Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato impuso una sanción a José Luis Montoya Vargas, síndico de Salamanca, por una publicación ofensiva en contra de la senadora Lilly Téllez. Por haber cometido violencia política de género, Montoya será suspendido de su cargo, sin goce de sueldo, por un periodo de 8 días.

Asimismo, el TEEG determinó que Montoya Vargas quede anotado en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, además de las medidas de reparación a la víctima consistentes en la publicación de una disculpa y de la síntesis de la sentencia.

En sesión del Tribunal, los integrantes conminan al síndico a abstenerse de proferir cualquier tipo de expresión estereotipada.

LA AGRESIÓN

Previo a ello, Emilia Alejandra Verástegui de la Garma, regidora del ayuntamiento de Salamanca, y María Lilly del Carmen Téllez García, senadora de la República por el PAN, interpusieron el procedimiento especial sancionador TEEG-PES-02/2021 en contra de José Luis Montoya Vargas.

La denuncia fue por violencia política contra las mujeres en razón de género debido a las publicaciones que ese realizó en Facebook en respuesta a una aparente postura de la senadora y reprobar la interrupción legal del embarazo. Las expresiones del síndico fueron aceptadas por este e incluso las retiró de su publicación y emitió carta abierta de disculpa.

El pleno del Tribunal, sin embargo, consideró solo una de las expresiones como constitutiva de la violencia política contra las mujeres en razón de género, dado que utilizó un calificativo que le asignó a Téllez, revestido de carácter sexual y denostativo como mujer, lo que lo coloca como un estereotipo de género y, con ello pretendió descalificar la postura política de la senadora, respecto a la problemática de salud pública ya referida, lo que se estima le limita el ejercicio del cargo como legisladora federal, vertiente ello del derecho político-electoral de ser votada.

RECHAZA SANCIÓN

Por su parte, el síndico del Ayuntamiento salmantino, José Luis Montoya Vargas, declaró que no acepta la sanción que le impuso el Tribunal Estatal Electoral del Guanajuato.

Lo anterior luego de que el 28 de octubre del 2020 a través de su cuenta de Facebook llamó "imbécil y frígida" a Lilly Téllez.

Montoya declaró que hasta la mañana de este martes no había sido notificado y es increíble que la información ya esté circulando en los medios de comunicación, "esa es una falta de seriedad y de responsabilidad de parte del Tribunal; tendré mi derecho a defenderme, apelaré y utilizar todos los recursos jurídico legales, porque no estoy de acuerdo e incluso llegaré al amparo o lo que sea necesario".

Agregó lo que, "lo que digo con la boca lo sostengo con.... ya no le completo; pude haber dicho que alguien se metió en mi Facebook, pero no es el caso, lo dije y lo sostengo, si he de pagar consecuencias, no lo sé; pero en este caso no es la suspensión de 8 días y el sueldo, es el registro (Registro Nacional de Personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género)".

Consideró injusto que a él lo señalen y desatiendan otros casos graves:



"Cuando hay otros actores políticos denunciados por violación o por abusos y excesos (...) yo no tengo problema, yo no maté, ni violé a nadie, ni mucho menos, seguiré diciendo las cosas como son y asumiré la responsabilidad que corresponda", concluyó.

