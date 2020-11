San Miguel de Allende y Guanajuato capital clausuraron los Bancomer

Horas antes la policía municipal ya había intervenido en la separación de personas he insistido sobre el uso de cubrebocas. Alertaron a las autoridades bancarias, hicieron caso omiso. Cerraron temporalmente el inmueble.

En San Miguel de Allende , la dirección de Protección Civil procedió al cierre temporal del establecimiento localizado en la Plaza La Luciérnaga . Informaron que, al realizar la inspección pertinente, luego de un reporte recibido al 911 , detectaron aglomeración de personas al interior -área de cajeros - y al exterior. Las personas no cuidaron de la sana distancia en la fila de espera; en el banco no contaban con un filtro sanitario al ingreso. Y del dispensador colocado en el acceso, nadie hizo uso.

El alcalde sanmiguelense, Luis Alberto Villarreal escribió en sus redes sociales: "Hay quienes no entienden la situación que vivimos, no son solidarios y ponen en riesgo a su personal y a los ciudadanos, por ello clausuramos @BBVA_Mex SMA, #PrimeroLaSalud en #SanMigueldeAllende. No podemos relajarnos, #UsaCubrebocas #LavateLasManos"