Samantha Salas: la raquetbolista leonesa está lista para 2021

Después de superar una lesión del hombro izquierdo que la alejó de las canchas de raquetbol, la guanajuatense Samantha Salas, ha comentado que se siente agradecida de volver y se encuentra emocionada por lo que deparará 2021.

"Estoy loca de pasión por este deporte, gracias a todos los que me siguen apoyando, a mi partner (Paola Longoria) por luchar conmigo en la cancha, a mi familia y a mi equipo por la paciencia, a las personas que hablaron conmigo jamás las olvidaré. Gracias por creer en mí", expresó a través de sus redes sociales.

Recientemente, Samantha pudo cerrar 2020 volviendo a las canchas en el Super Max Slam de Kansas, en donde ocupó el segundo lugar en parejas junto con Paola Longoria.

Samantha Salas Solís nació en la ciudad de León. A la edad de 12 años inició su gusto por el Raquetbol y apenas con un mes practicando el deporte, Samantha decidió inscribirse al Campeonato Nacional Juvenil, perdiendo con la campeona de ese entonces 11-10.

En busca de seguir creciendo deportivamente, decidió mudarse a Nuevo León. Menciona que dejar a su familia en Guanajuato, es uno de los sacrificios más grandes de su vida.

En el 2004, logró su primer Campeonato Juvenil, ganandole a una raquetbolista estadounidense ,dando la vuelta en el tercer set 11-9, siendo así la primera mexicana en ganar el Campeonato Mundial de Racquetball Salas Solís destacó lo que le dijo su entrenador Javier Moreno:

"No escuches a nadie, solo quiero que juegues tu mejor raquetbol".

Para el 2006, ganó dos medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Cartagena, teniendo una presea en la categoría de dobles y la otra en la categoría por equipos.

En 2011, volvió a ser medallista olímpica, al ganar el oro en dobles junto a Paola Longoria, como también en la categoría por equipos femenil.

En la actualidad, Samantha Salas es una de las 3 mejores raquetbolistas del mundo en individual y una de las mejores doblistas de la historia.

No todo es color de rosa

Para la deportista de 34 años, el raquetbol no es tan valorado y ha tenido que hacer muchos sacrificios, desde perderse cumpleaños hasta el no poder reunirse con su familia, puesto que no le gustaría bajar de nivel y perder la beca deportiva.