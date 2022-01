Salud tiene 5 días para determinar el regreso a clases; hay más casos de ómicron

La Secretaría de Salud de Guanajuato determinará en estos días si habrá regreso a clases presenciales el próximo lunes o se regresará a las clases virtuales. Todo dependerá del comportamiento de la pandemia y para no poner en riesgo la salud de los alumnos. (Foto: Especial)

Guanajuato.- El secretario de Salud en el Estado, Daniel Díaz Martínez declaró que en los próximos cinco días se tomará la decisión de regresar a clases presenciales en el estado de Guanajuato o retornar a clases virtuales hasta que haya un descenso de la pandemia.

"Nunca vamos a poner en riesgo a los niños, primero está la salud, sin embargo, la escuela es un factor protector, tenemos menos del 0.1% de casos positivos en las escuelas, y no tuvimos casos graves, ni personas intubadas como profesores, ni defunciones, la Secretaría de Educación lo ha hecho bien, tenemos cinco días para analizar el comportamiento a nivel mundial, nacional y desde luego lo que pasa en nuestros municipios que presentan diferentes escenarios", dijo Díaz Martínez.

Díaz Martínez enfatizó que además de los dos casos que ya fueron dados como positivos de ómicron en el Estado, es un hecho que existen más casos circulando con dicha variable.

"Yo estoy seguro que hay más casos circulando entre nosotros, en este momento lo que predomina es delta todavía, pero los virus no conocen fronteras, es muy probable que en algún momento tengamos más casos de ómicron o que ya esté circulando entre nosotros, no necesariamente son casos más graves, no hemos visto que haya incremento considerable en la población de menores de edad, pero eso lo vamos a revisar día por día, y si tomamos una decisión diferente lo vamos a informar", enfatizó sobre el regreso a clases el próximo lunes.

Recordó que el escenario de enero es muy diferente al de hace un año, pues hoy son menos contagios y menos defunciones, gracias a la vacunación.

"La vacunación ha cambiado el escenario, pero no podemos confiarnos que esto está superado, hay muchas personas que no se han vacunado y los invitamos a que se vacunen, el virus que predomina en Guanajuato es delta".

Reconoció que la positividad de la pandemia pasó de un 20 a un 35% en la última semana, sin embargo, añadió que en materia de hospitalizaciones se cuenta con 101 guanajuatenses hospitalizados.

"Tenemos los primeros casos de ómicron en el Estado, sabemos que es más contagiosa y no genera casos más graves, pero estamos presentando un repunte en la positividad de casos por las reuniones de Navidad y Fin de Año, estábamos en un 20% en promedio y se incrementó 15% más, llegando a un 35%, tenemos días con más de 400 casos de infectados".

Comentó que desde el 26 de diciembre se han enviado muestras al Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica y sólo han reportado dos casos de ómicron.

"Estaban cinco casos pendientes, de estos salieron dos positivos a ómicron y un tercero a delta, entonces estamos en espera de que se haga la secuenciación del virus, es lo único que nos da certeza", concluyó.

JP