Salpican con "sangre" la imagen de candidato de MC, en León

La imagen publicitaria de Alan Alcántar, candidato de Movimiento Ciudadano a diputado local por el Distrito III fue salpicada de "sangre". Y es que en este lunes, en plena campaña electoral, arrojaron una "solución acuosa parecido a la sangre" para manchar el rostro impreso del candidato que estaba pegado en una camioneta publicitaria.

El hecho provocó la cancelación de los eventos de campaña del candidato, y de Juan Pablo Delgado, quien contiende por la presidencia municipal de León; este martes no tendrán actividades. Aunque no se dijo en que colonia ocurrió el suceso, el partido expresó su preocupación por "el contexto violento que atraviesa todo Guanajuato". Hoy anunciaron en un comunicado que no pueden "dejar pasar" este tipo de agresiones en contra de sus candidatos.

A la izquierda Daniel Vela, a la derecha Alan Alcántar, al centro su hijo Emiliano (Foto: redes sociales)

Y es que Alan Alcántar y su esposo Daniel Vela son un matrimonio gay que logró la adopción de un niño en Guanajuato, en junio del 2020; enfrentándose a procesos tediosos y a críticas por su orientación sexual. Ahora, ambos aspiran a la diputación local, de ganar, Alan será el propietario y Daniel el suplente.

"Respaldamos de manera firma la candidatura y suplencia de una pareja homoparental que representa un paso adelante para lograr el respeto a los derechos de todas las personas, de las familias diversas, sin exclusión, ni discriminación social. Alan Alcántar y su esposo Daniel Vela también luchan por el matrimonio igualitario y para que todas las personas tengan la posibilidad de adoptar y formar una familia".

"Desde Movimiento Ciudadano Guanajuato hacemos un llamado a privilegiar el respeto y la civilidad en la contienda política y en la vida cotidiana. Y nos manifestamos en contra de actos violentos, mismos que han estado empañando este proceso democrático en la entidad".

Esta agresión ocurre a unos días del asesinato de Alma Rosa Barragán, candidata de MC a la alcaldía de Moroleón, a quien asesinaron en pleno mitin este 25 de mayo. En unos minutos, el partido informará más detalles sobre el caso a medios de comunicación.

IO