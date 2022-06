Salida de Usabiaga de SDES fue por proximidad de tiempos electorales

Celaya.- Ya se veía venir. La salida del celayense Mauricio Usabiaga Díaz Barriga al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico se debió más a los tiempos electorales y cuestiones partidistas que se avecinan en los últimos años de la administración estatal, no tanto a cuestiones de capacidad y desempeño, reconoció el propio empresario celayense.

Incluso, aceptó que tras anunciarle que sería removido de esta dependencia, el gobernador Diego Sinhue le ofreció incorporarlo al frente del Instituto de Planeación de Guanajuato, IPLANEG, pero declinó el ofrecimiento porque es un área de la que desconoce su operatividad.

"Todo es consensado. Al Gobernador no me queda más que agradecerle. Muy buen hombre y como celayense nos dio el foro para en estos 3 años y 8 meses poder salvaguardar los proyectos de Celaya, y tenemos que agradecerle eso. Vienen situaciones complejas ya electorales y son situaciones que vienen cada 6 años, entonces son etapas. Yo soy técnico, no pertenezco a ningún partido y hay que saber hasta dónde llega uno, hay muchas cosas por hacer en todos lados y vamos a seguir apoyando desde la trinchera empresarial".

"Sí, me corrió la cortesía del Gobernador, pero como te digo, hay que saber para lo que es bueno uno y para lo que no, pues no. Yo tengo mucho qué hacer en los negocios y también estar apegado a la familia".

Este viernes, Mauricio Usabiaga acudió a una comida que le organizó el sector empresarial en Celaya, en donde agradeció el apoyo que le brindaron cuando estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico, y les exhortó a seguir con el empuje ante el Gobierno del Estado de los proyectos que se tienen considerados realizar en el municipio de Celaya para el corto y mediano plazo.

JP