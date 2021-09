Salamanca vio crecer a la "Prieta Linda"; actriz y cantante murió a los 88 años

La voz sinigual de Enriqueta "Queta" Jiménez, mejor conocida como la "Prieta Linda" quedará por siempre en la memoria de los salmantinos. La actriz y cantante que brilló en la Época de Oro del cine mexicano creció en Salamanca, Guanajuato, y este martes dijo adiós al mundo terrenal, a los 88 años.

La "Prieta Linda" nació el 4 de julio de 1933, y llevó en el corazón la sangre de Guanajuato. Su increíble talento en el micrófono al ritmo del mariachi la encumbró como una de las cantantes mexicanas más importantes en una época en la que brillaban las voces de las mujeres como Lucha Villa y Lola Beltrán.

Más de 34 discos enaltecieron a la mujer de las "mil puñaladas" que solo quería "un besito". Como actriz, participó en más de 30 películas como "Bajo el cielo de México", "Los alegres Aguilares" o "Valente Quintero".

Este martes, familiares de la cantante confirmaron su muerte a Televisa Espectáculos. La "Prieta Linda" falleció por causas naturales y de manera "repentina" a los 88 años, en su casa de la Ciudad de México.

Su hija Velia Vieyra Jiménez dijo que Enriqueta "se fue tranquila porque murió en su casa, con la familia". En una entrevista para Grupo Fórmula, confesó que tuvo "una mamá maravillosa" que disfrutaron muchísimo, y que sin duda les hará falta.

"Estamos muy orgullosos de haber tenido la mamá que tuvimos", dijo su hija Velia con una voz melancólica.

"Queta" Jiménez vivió sus últimos años con buen estado de salud, se cuidó en tiempos de pandemia, y recibió las vacunas anticovid a tiempo, contó su hija en la entrevista. Disfrutó cada momento junto a su familia y constantemente viajaban, aprovecharon cada instante.

Su muerte fue en un momento inesperado, a pesar de no arrastrar enfermedades ni complicaciones.

"Fue repentino, yo me imagino que también fue la edad, fue muy rápido. Solita no estaba, y sé que no nos va dejar", platicó su hija a Grupo Fórmula.

"Yo la viví mucho. Viajé mucho con ella cuando era jovencita... Tuve la fortuna de estar con ella en todos lados, pero ella de verdad, nunca le negó una foto a nadie".

En la actualidad a "Queta" le gustaba ver sus videos musicales en Youtube, mismos que sus seguidores se han encargado de recuperar y de subir a la red. Una sonrisa pintaba su rostro al recordar su trayectoria.

"A ella le motivaba mucho ver que alguien se había tomado el tiempo de poner su música en internet".

HERMANA DE FLOR SILVESTRE Y AMIGA DE JUAN GABRIEL

"Queta" es hermana de la también cantante Flor Silvestre, madre de Pepe Aguilar, quien también murió el año pasado, a sus 90 años. Cuando eran jóvenes formaron un dueto musical llamado "Las Flores", llamando la atención en la Época de Oro del cine mexicano, hasta que cada una tomó su camino.

También fue amiga entrañable de Juan Gabriel, incluso fue un puente para su carrera musical, pues lo presentó ante una compañía para que vieran su talento como compositor y cantante.

Además fue ella quien lo ayudó a salir de la cárcel en el Palacio de Lecumberri, cuando lo habían acusado de robo cuando era un jovencito. En una entrevista televisiva contó que en esa cárcel trabajaba el cuñado de su hermana, y ahí, entre los barrotes, vio al Divo de Juárez, con quien después forjó una amistad inquebrantable.

Hoy, a sus 88 años, la "Prieta Linda" se despide de México, dejando un legado de música, canciones e historia.

