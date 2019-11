Sacerdotes piden por la paz en misa dominical

Los sacerdotes de la Diócesis de Celaya hicieron una petición por la paz en la misa dominical de este 17 de noviembre.

"Pedimos especialmente por la recuperación de la paz en México, y principalmente en nuestro Estado y nuestra región", dijo el sacerdote del templo de San Martín Caballero, ubicado entre Guanajuato capital y San Miguel de Allende.

Los fieles católicos hicieron una oración por la paz en Guanajuato.

Varios sacerdotes de la Diócesis de Celaya, hicieron esta oración el domingo, esperando que baje la violencia en la zona Laja-Bajío.

El obispo de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, ha mostrado interés por el tema de la seguridad en sus municipios. Hace unos días pidió no perder la esperanza y dijo que los sacerdotes no pueden permanecer ajenos a lo que ocurre en Guanajuato. En otra ocasión el Obispo dijo que para recobrar la confianza en los tres poderes de gobierno debe terminarse la impunidad, ya que hay traidores en las instituciones. El pastor de la Iglesia también dijo que la presidenta municipal de Celaya, Elvira Paniagua, no puede restablecer la paz ella sola, sino que necesita del respaldo de la sociedad guanajuatense.

El obispo Benjamín Castillo también pidió no liberar tan fácilmente a La Mosca, el asesino de un joven estudiante del Instituto Tecnológico de Celaya, ocurrido hace varias semanas.

La región de Celaya ha sido la más golpeada por la delincuencia, sobretodo en Apaseo El Grande, Apaseo El Alto y Comonfort. La semana pasada, el jefe de la policía de Celaya, José Carlos Ramos, fue víctima de un atentado a balazos en la carretera Celaya-Villagrán. La camioneta blindada recibió 490 balazos y el comandante Ramos se salvó milagrosamente.