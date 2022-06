¿Sabes algo de ella? Esposa de López Tarso es de Guanajuato y se apellida Aranda

"Clara Aranda, una muchacha de Guanajuato, que un día llegó a la oficina del PRI, donde yo tenía un tío que era secretario general del PRI, el ingeniero José López Bermúdez, poeta y político. Yo iba a verlo con mucha frecuencia y él me dijo que me quedara un tiempo que a mí me faltaba trabajo, estaba en esto del TEA, ese teatro pues no da porque el público en los pueblos nos pagaba con pollo", dijo López Tarso.